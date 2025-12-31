Naši Portali
ZAGREBAČKI GRADONAČELNIK

Tomašević: Ne vidim nikakvu kaznenu odgovornost u prijavi koju je podnio Thompson

Zagreb: Tomašević i Dolenec održali redovnu konferenciju za medije
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Mladenka Tomić/Hina
31.12.2025.
u 13:27

Niti sam ja, niti je Zagreb prvi grad u Hrvatskoj ili Europi u kojem nije odobrena kaznena prijava za koncert koji nije imao sklopljen ugovor, kazao je Tomašević

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u srijedu da ne vidi nikakvu kaznenu odgovornost u prijavi koju je protiv njega podnio pjevač Marko Perković Thompson, ustvrdivši da je u cijelosti postupao u skladu sa zakonom te da Grad Zagreb nije financijski oštećen.

Tomašević je novinarima na Trgu Petra Preradovića, gdje je prisustvovao dočeku Dječje Nove godine, rekao da je u cijelosti postupao u skladu sa zakonom te da Grad Zagreb nije pretrpio financijsku štetu. Ponovio da je prvi Thompsonov koncert održan temeljem ranije sklopljenog ugovora, dok za drugi koncert nikada nije bio sklopljen ugovor niti je donesena odluka o njegovu održavanju. Dodao je da ne vidi nikakvu osnovu za kaznenu odgovornost te da nije dobio odgovor na pitanje koliko je gradonačelnika u Hrvatskoj i Europi dopustilo održavanje koncerata bez sklopljenog ugovora, naglasivši da je postupao odgovorno prema javnom novcu.

"Doista ne vidim nikakvu kaznenu odgovornost i smatram da kaznena prijava uopće nije trebala biti podnesena. Niti sam ja, niti je Zagreb prvi grad u Hrvatskoj ili Europi u kojem nije odobrena kaznena prijava za koncert koji nije imao sklopljen ugovor", rekao je Tomašević. Osvrćući se na borbu protiv korupcije, Tomašević je rekao da gradska vlast podupire sve istrage, istaknuvši da Zagreb ima visoku razinu financijske transparentnosti. 

"Svaka bankovna transakcija Grada Zagreba vidljiva je u realnom vremenu, a isto vrijedi i za svih 340 gradskih ustanova. U tri ustanove provedene su istrage i podržavamo da se sve rasvijetli te da odgovorni snose posljedice", pojasnio je. Gradonačelnik se osvrnuo i na organizaciju dočeka Nove godine, odbacivši kritike vezane uz troškove i izbor izvođača. Podsjetio je da u se organizaciji Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba, doček Nove godine održava na Trgu bana Josipa Jelačića, gdje će nastupiti Idem, Luzeri, Elemental i Dubioza kolektiv.

"Dubrovnik, primjerice, troši više novca od Zagreba za zvijezde večeri, a mi se držimo sličnih financijskih okvira kao i prošle godine", rekao je, istaknuvši da će konačnu ocjenu programa dati građani. Gradonačelnik je poručio da će Novu godinu, kao i prethodnih godina, dočekati s građanima, a prethodno obići žurne gradske službe i prihvatilišta. Poželio je da Nova godina donese više mira, zdravlja i solidarnosti građanima Zagreba i Hrvatske.

thompsonov koncert Tomislav Tomašević

