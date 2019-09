Miris čobanca mami na Jelačić-plac, gdje Slavonci nude i kulen, med, domaću rakiju, poderane gaće...

Od rane zore na Jelačić-placu krčkao se slavonski čobanac, a uživalo se i u čvarcima, kulenu, domaćim rakijama, ajvaru, “poderanim gaćama”... Svoje su specijalitete, ali i tradicionalne vezove, reklje i šlinge na šestim Danima Slavonije u Zagrebu izložili jučer članovi Udruge branitelja proizvođača “Panonija”, koja organizira manifestaciju. I nema kome na glavnome trgu nije zamirisalo čobanac koji je nedaleUDRko od Manduševca miješao Antun Tićac iz Bošnjaka.

– Bilo je tu puno posla tako da sam, kako bih sve napravio na vrijeme, došao ovamo u šest ujutro. Skuhao sam 60-ak litara čobanca po tradicionalnom receptu, a koji je, neću otkriti – smije se Tićac koji je pripremio i grah sa špekom te kiselo zelje sa slavonskim kobasicama.

Zvonimir Kalić iz Đakova bavi se pak uzgojem konoplje, a na njegovu se štandu mogu naći čajevi, sjemenke, brašno te ulja od te biljke.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

– Imali smo neobrađene zemlje pa sam se, umjesto da napustim Hrvatsku, počeo baviti poljoprivredom – govori Kalić.

Nešto dalje sa svojim se suhomesnatim delicijama od crne slavonske svinje smjestila Melani Kračun iz Županje, koja prodaje čvarke, sušene kobasice, pečenicu, vratinu, kulen, slaninu...

– Nema čega nema – smije se Melani koja s obitelji uzgaja 20-ak svinja od kojih, objašnjava, nastaje najbolje meso jer borave na otvorenome.

Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Teglice s medom, među kojima su i verzije od suncokreta te uljane repice, na Jelačić-plac donijela je Kristina Knežević iz Šiškovaca. Pčelarstvo joj je, kaže, u genima jer je proizvodnju meda u obitelji započeo je njezin šukundjed. Odjeveni u slavonske reklje, pak, supružnici Ružica i Zdenko Salijević demonstriraju na trgu tehniku zlatoveza kojim ukrašavaju odjeću, šešire, torbe, boce za rakiju, slike... Sve to, ali i ostatak slavonske ponude, stignete provjeriti do subote, do kada traje ova izložbeno-prodajna manifestacija.