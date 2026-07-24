Bugarin se telefonom predstavljao kao liječnik i govorio ljudima da im član obitelji teško ozlijeđen, uzeo skoro 50.000 eura

Na području dvije policijske uprave 55-godišnji državljanin Bugarske počinio je nekoliko kaznenih djela prijevare na štetu građana "zlatne životne dobi", izvijestili su danas iz Policijske uprave zagrebačke. Sumnja se da je državljanin Bugarske s dvoje pomoćnika prema unaprijed dogovorenom planu, od 9. do 19. srpnja na području Policijske uprave zagrebačke, odnosno Maksimira te Medveščaka i Primorsko-goranske županije počinio četiri prijevare.

Jedna od prijevara ostala u pokušaju, priopćili su iz PU zagrebačke. Počinitelji su se lažno predstavljali kao liječnici i telefonom govorili da je član obitelji teško ozlijeđen te da je potreban novac za hitnu operaciju. Za to vrijeme se nepoznata počiniteljica uključivala u telefonski razgovor i glumila ženski plač dovodeći oštećene u zabludu.

Nakon što su troje od ukupno četvero oštećenih uspjeli dovesti u zabludu, osumnjičeni 55-godišnjak je automobilom za vrijeme dok je razgovarao s nepoznatim počiniteljem i počiniteljicom, dolazio na adrese stanovanja oštećenih. Oni bi mu predali novac, dok bi se 55-godišnjak odmah potom odvezao s mjesta događaja, kazali su iz PU zagrebačke.



Osim toga, utvrđeno je kako je 72-godišnjakinja zaprimila telefonski poziv muške osobe koja joj se također predstavila kao liječnik. Ona u to nije povjerovala, odnosno nije izašla iz kuće i predala mu novac, nakon čega je osumnjičeni odustao od svoje namjere. Materijalna šteta počinjena ovim kaznenim djelima iznosi oko 48.500 eura, priopćili su iz PU zagrebačke. Zagrebački policajci su 55-godišnjaka predali pritvorskom nadzornik.