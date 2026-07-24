CineStar Novi Zagreb potpuno obnovljen – omiljeno kino ulazi u novu eru premium filmskog doživljaja

Riječ je o najvećoj investiciji u obnovu ovog kina od njegova otvorenja. Projekt je obuhvatio potpunu građevinsku rekonstrukciju ulaza u kino, koji je premješten i oblikovan prema novom konceptu, kao i cjelovitu obnovu svih sedam kino dvorana. Zbog opsega i složenosti zahvata radovi su se izvodili u više faza kako bi kino tijekom obnove moglo nastaviti s radom. Ukupna vrijednost građevinskih radova i opremanja multiplexa iznosi približno 4 milijuna eura.

U svih sedam dvorana obnovljen je kompletan sustav sjedenja, postavljeni su novi tepisi, zidne obloge i dekorativna bočna rasvjeta čime je stvoren potpuno novi vizualni identitet svake dvorane. Svaka od njih uređena je u vlastitom koloritu i dizajnerskom konceptu, pružajući posjetiteljima jedinstven ugođaj pri svakom posjetu.

Foto: Ivan Ivanišević

Najveća novost su potpuno nove VIP zone, koje podižu standard kino iskustva na novu razinu. Sva dosadašnja sjedala zamijenjena su novim modelima, pa kino danas raspolaže s ukupno 1.118 sjedala nove generacije, uključujući mjesta prilagođena osobama s invaliditetom.

Standardna sjedala sada su opremljena kožnim podesivim naslonima, koji omogućuju znatno veću udobnost tijekom projekcija, dok su za posjetitelje koji žele još veći komfor, dostupne nove VIP Premium zone. Riječ je o elegantnim sjedalima u paru, izrađenima od kombinacije kože i tkanine, s električnim upravljanjem koje neovisno podešava naslon i oslonac za noge, pružajući maksimalnu udobnost svakom gledatelju. Između svakog para nalazi se praktičan stolić s ambijentalnom svjetiljkom, a u ponudi su i popularni Love Box parovi sjedala.

Uz potpuno obnovljene interijere, CineStar Novi Zagreb i dalje nudi vrhunsku kino tehnologiju, uključujući eXtreme dvoranu s impresivnim projekcijskim platnom od zida do zida i od poda do stropa, digitalne laserske projektore, RealD 3D tehnologiju te moćne Dolby Digital 7.1 Surround EX zvučne sustave u svim dvoranama, čime potvrđuje status kina nove generacije, usklađenog s najnovijim svjetskim tehnološkim standardima.

Posebna novost razveselit će najmlađe posjetitelje i njihove roditelje – uređene su dvije potpuno nove rođendaonice, smještene na čak dva kata kina, koje će dječje proslave pretvoriti u nezaboravno filmsko iskustvo ispunjeno zabavom i omiljenim filmskim junacima.

Novost su i digitalni kiosci na ulazu u kino na kojima posjetitelji mogu kupiti ulaznice i proizvode hrane i pića te Ih podići na pick up zoni bez čekanja u redu.

Projekt dizajnerskog uređenja potpisuje renomirani Studio Dean Franić design, koji je prostoru dao moderan, elegantan i bezvremenski izgled kako bi i nakon 19 godina nastavio biti okosnica zabave i kulturnog života Novog Zagreba.

Dodatna pogodnost za sve posjetitelje je 4 sata besplatnog parkinga u Avenue Mallu, zahvaljujući kojem je odlazak u kino još jednostavniji i ugodniji.

Ova investicija još je jedna potvrda kontinuiranog ulaganja CineStara u razvoj i unapređenje kino iskustva te dodatno učvršćuje njegovu poziciju regionalnog lidera koji već godinama postavlja standarde kino industrije u ovom dijelu Europe. Takav pristup prepoznala je i međunarodna struka – 2019. godine CineStar je osvojio prestižnu nagradu UNIC International Exhibitor of the Year, 2017. godine CineStar Mall of Split nagrađen je ICTA Europe Awardom za najbolje novo kino u Europi, dok su 2026. godine čak dva CineStar kina – Concept Cinema Ada Mall Beograd i CineStar Megaplex Prishtina – uvrštena na prestižnu Boxoffice Pro Blue Ribbon List, međunarodni izbor kina koja predstavljaju svjetski vrh u području dizajna, tehnologije, inovacija i ukupnog iskustva posjetitelja.

Više informacija o kinu, filmskom programu, posebnim događanjima te online kupnji ulaznica dostupno je na cinestarcinemas.hr, na blagajnama kina i putem aplikacije.