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IZ SJEVERNE POPULACIJE SVOJE VRSTE

FOTO/VIDEO Mladi par afričkih lavova stigao je u maksimirsku šumu! Upoznajte Uganda i Tayri

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba
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Autor
Ana Vrbanek
24.07.2026.
u 12:04
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Novi zagrebački par lavova u Hrvatsku je stigao prije dva i pol tjedna. U početku su bili smješteni u odvojene prostore.

Lavlja stijena Kidepo u Zoološkom vrtu Grada Zagreba dobila je nove stanovnike, petogodišnjeg mužjaka Uganda, koji je stigao iz francuskog Sigeana, i godinu dana stariju ženku, Tayri, iz mađarskog Veszprema. Riječ je o paru afričkih lavova koji pripada sjevernoj populaciji svoje vrste. 

Ugrožena je to vrsta, kazali su iz zagrebačkog Zoološkog vrta. – Sjeverna populacija afričkih lavova na IUCN-ovu Crvenom popisu nosi status ugrožene vrste. Populacija u prirodi je izrazito fragmentirana pa se negdje bilježi i njezino lokalno izumiranje. Broj tih lavova u prirodi i dalje je u opadanju. Zato je ovoj podvrsti nužna pomoć ljudi. Trebamo učiniti sve što možemo kako bismo je očuvali. Svjesni smo koliko su jedinke koje su nam stigle, dragocjene. Riječ je o predivnim, snažnim životinjama – kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba i dodao kako će ovdje biti uključene u Europski uzgojni program.

Sjevernu populaciju afričkih lavova u prirodi ugrožavaju gubitak staništa, krivolov i sukobi s ljudima, istaknuli su iz ZOO-a, a njihovo očuvanje otežavaju građanski nemiri i oružani sukobi u zapadnoj i središnjoj Africi. U divljini lavova sjeverne populacije ima 250, a u zoološkim vrtovima 200, dodali su.

Novi zagrebački par lavova u Hrvatsku je stigao prije dva i pol tjedna. U početku su bili smješteni u odvojene prostore. – Veliku smo pozornost pridavali svakoj sitnici vezanoj uz njihov dolazak i prilagodbu životu na novoj adresi. Došli su isti dan i prvo su bili smješteni u odvojene prostore. Kad su se navikli na međusobnu prisutnost, odlučili smo ih spojiti – rekla je Dijana Beneta, kuratorica za sisavce u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Budući da je riječ o moćnim zvijerima, njihovo se upoznavanje bez ikakvih pregrada pozorno pratilo. – Jedan drugome htjeli su pokazati koliko su snažni pa su koji put podigli šapu, no do željenih pozicija u odnosu došli su bez većeg fizičkog obračuna. Od tada uživaju u međusobnom društvu – dodala je D. Beneta. Mladi par dočekale su dvadesetjednogodišnje lavice, Ayana i Nyota iz južne populacije svoje vrste. Lavice Ayana i Nyota u zlatnoj su dobi pa, stoga, žive mirno odvojeno od novog para lavova. – One su posljednjih godina i sve tiše. Mladi lav i lavica tako su u maksimirsku šumu vratili impresivni rik – kazali su iz zagrebačkog Zoološkog vrta.

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Ključne riječi
lavovi Zoološki vrt Grada Zagreba Zagreb

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