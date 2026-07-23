Stablo godinama pružalo hlad na autobusnoj stanici u Sesvetama, a sada je srušeno: 'Zasmetalo je reklamnom panou?'

Jedino stablo koje je godinama pružalo hlad, ali i spas tijekom ljetnih vrućina na autobusnom stajalištu kod crkve sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima srušeno je, istaknuli su iz Udruge Zelene i plave Sesvete. "Jedno stablo manje. Jedna velika sramota više. Na autobusnom stajalištu kod crkve sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima godinama je jedno stablo pružalo dragocjeni hlad. Danas je od njega ostalo tek osakaćeno deblo", napisali su u objavi na svojim društvenim mrežama gdje su podijelili i fotografije sadašnje situacije.

Iz Udruge, koja promiče i podiže kvalitetu života u Sesvetama, naveli su da je stablo srušeno kako bi se na toj lokaciji postavio reklamni pano. "Zašto? Zato što je, čini se, zasmetalo reklamnom panou. Ako je doista javno stablo posječeno ili teško oštećeno kako bi reklama bila bolje vidljiva, to nije samo napad na jedno drvo – to je napad na javni prostor i kvalitetu života svih građana", istaknuli su. Ni Zagrepčani nisu oduševljeni ovim potezom. "Drvo nam je bilo spas po vrućinama na stanici. Preko noći je, doslovno, nestalo", napisala je jedna Zagrepčanka u komentarima.

Gradsko zelenilo trebalo bi se čuvati, mišljenja su iz Udruge. "Stabla nisu prepreka. Ona hlade ulice, pročišćavaju zrak i štite ljude od sve češćih toplinskih valova. U vremenu kada se gradovi bore za svaki kvadrat zelenila, mi u Sesvetama ostajemo bez još jednog stabla", objasnili su, a od nadležnih zatražili odgovor na nekoliko pitanja. "Pozivamo Grad Zagreb i nadležne službe da utvrde: tko je odobrio ili izvršio zahvat, je li za njega postojala zakonska osnova, te hoće li na toj lokaciji biti posađeno novo stablo. Javni prostor pripada građanima, a ne reklamama. Čuvajmo zelenilo Sesveta dok ga još imamo", poručili su iz Udruge.