Ovo je novi identitet Zagreba! Vidite li smiješak i znate li što predstavlja?

Nalazit će se na početnim zaslonima službenih računala, na ulazu u sva gradska tijela, na vratima ureda, u službenim dopisima, na posjetnicama, bilježnicama, majicama, kapama, kemijskim olovkama, gradskim Bajsovima te na društvenim mrežama. Gdje god je to moguće, ukratko, Grad Zagreb predstavljat će se novim logotipom u obliku otvorenog štita s osmijehom i natpisom "Grad Zagreb" ili "Zagreb volim te!", ovisno o tome što se mu u tom trenutku čini prikladnije, a dio je to novog vizualnog identiteta glavnog grada Hrvatske.

Minimalistički grb

Riječ je o proširenoj verziji idejnog rješenja koje je lanjskog ožujka osvojilo prvu nagradu na javnom međunarodnom projektnom natječaju koji je provelo Hrvatsko dizajnersko društvo. Cilj natječaja bio je, kako se navodi, "oblikovati suvremen, prilagodljiv i funkcionalan sustav vizualnog identiteta koji će odražavati povijest, karakter i razvojnu viziju Zagreba te omogućiti njegovu primjenu u različitim komunikacijskim kontekstima", a kao najbolje rješenje jednoglasno je odabran koncept "Slobodan čovjek u slobodnom gradu" Borisa Maleševića i suradnika. Natpis "Zagreb volim te" inspiriran je performansom koji je izveo Tomislav Gotovac 13. studenoga 1981. U proteklih godinu dana ovo je rješenje detaljno razrađeno, što je vidljivo i iz knjige standarda koja do najsitnijeg detalja propisuje kako će se novi logotip i vizuali koristiti u svim oblicima komunikacije s građanima.

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– Novi vizualni identitet osmišljen je kako bi se nadopunjavao s postojećim grbom Grada Zagreba i brojnim identitetima unutar strukture Grada Zagreba – napominje se na samom početku, a prema grafičkim primjerima u njenu nastavku, novi logotip uglavnom bi se trebao prezentirati s tradicionalnim gradskim grbom. Samostalno će stajati na ulazima u prostore mjesne samouprave, na vratima ureda djelatnika te na majicama i kapama. Minimalistički grb sa "smiješkom" i natpisom "Zagreb volim te!", podsjetimo, brzo je podijelio javnost, a neki su izrazili bojazan da će novo rješenje zamijeniti tradicionalni gradski grb. Gradonačelnik Tomislav Tomašević brzo je to demantirao, naglasivši da je službeni grb propisan statutom grada i ne može se tek tako promijeniti, dok će se novi vizualni identitet koristiti u sredstvima komunikacije prema stanovnicima i u službenoj korespondenciji. Autori rješenja objasnili su i zašto su se opredijelili za dizajn "otvorenog štita".

– Novi vizualni identitet Grada Zagreba nastao je metodom simplifikacije povijesnog grba svođenjem njegove prepoznatljive forme na bitno, na linijski oblik štita čiji karakter želimo sačuvati jer je specifičan za Grad Zagreb i za Republiku Hrvatsku. Linijski oblik štita otvorili smo kao što su otvorena i vrata na kuli povijesnog grba – ističe se. "Smiješak" na dnu grba, kako objašnjavaju, ima dvostruko značenje. Osim osmijeha, predstavlja i rijeku Savu koja kroz Zagreb protječe prepoznatljivim polukružnim tokom. Što se tiče pisma koji bi se trebao koristiti u svim službenim materijalima, Grad Zagreb odlučio se za tipografsko pismo Exat ponude hrvatske digitalne slovolivnice Hot Type. Od tvrtke Agema Centar nabavio je trajnu licencu koja omogućuje neograničeno korištenje te skupine fontova u svim gradskim uredima, ustanovama i trgovačkim društvima bez ikakvih ograničenja. Knjiga grafičkih standarda propisuje i službene boje Grada i kombinacije u kojima će se one prezentirati javnosti.

Sekundarne boje

Dominantna je, naravno, prepoznatljiva zagrebačka plava boja, točnije nijansa pod šifrom #0072BC, a uglavnom će se koristiti u kombinaciji s bijelom. Imena gradskih ureda i mjesne samouprave, putokazi, table na vratima i ostali informativni natpisi bit će, tako, prezentirani u raznim plavo-bijelim kombinacijama, no postoje i crno-bijele varijante, kao i ona u kojoj se koriste sekundarne gradske boje, odnosno zelena i smeđa u svjetlijim i tamnijim tonovima. Potonje kombinacije uglavnom bi se trebale koristiti u materijalima koji se koriste u sredstvima priopćavanja, poput PowerPoint prezentacija i javnih objava na društvenim mrežama.