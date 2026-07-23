U Sesvetama zovu ljude da im pošalju gdje je bilo zelenilo, a sad je zgrada

Gdje je nestalo zelenilo, pitaju se stanovnici zagrebačkih Sesveta. Beton raste, brzo se gradi, dok dvorišta, parkovi i dječja igrališta nestaju, upozorili su iz Udruge Zelene i plave Sesvete na svojim društvenim mrežama. "Svjedoci smo sve brže gradnje u našim Sesvetama. Nova naselja i zgrade gotovo su u potpunosti "progutale" zelene površine na kojima su se do jučer igrala djeca i gdje smo svi zajedno disali punim plućima", napisali su u objavi.
Tim povodom Udruga Zelene i plave Sesvete želi točno mapirati i dokumentirati ovakve primjere preizgrađenosti, a sve s ciljem kako jasnije i glasnije borbe za očuvanje humanog i zelenog prostora istočnog dijela grada. Sesvećane su u objavi na Facebooku zamolili da im putem e-mail adrese ili porukom na Facebook stranici pošalju fotografije zgradi koje su preuzele zelene površine.
"Ako u svom susjedstvu imate primjer novonastale zgrade koja je "istisnula" park, livadu ili igralište, fotografirajte ili snimite to i pošaljite nam! Poslati možete u inbox naše Facebook stranice ili na e-mail: info@zeleneiplavesesvete.com, a molimo da uz snimku napišete lokaciju (ulicu ili kvart) kako bismo znali točno o kojem se dijelu Sesveta radi", poručili su iz Udruge. Prostor Sesveta zajednički je, dodali su. "Pomozite nam da ga sačuvamo za generacije koje dolaze, jer beton ne može zamijeniti igru na travi i hladovinu drveća", kazali su iz Udruge.FOTO U centru Zagreba radi se na pruzi, u subotu zbog podzemnih spremnika i obustava tramvaja! Ovo su obilazni pravci