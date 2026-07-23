U Sesvetama zovu ljude da im pošalju gdje je bilo zelenilo, a sad je zgrada

Gdje je nestalo zelenilo, pitaju se stanovnici zagrebačkih Sesveta. Beton raste, brzo se gradi, dok dvorišta, parkovi i dječja igrališta nestaju, upozorili su iz Udruge Zelene i plave Sesvete na svojim društvenim mrežama. "Svjedoci smo sve brže gradnje u našim Sesvetama. Nova naselja i zgrade gotovo su u potpunosti "progutale" zelene površine na kojima su se do jučer igrala djeca i gdje smo svi zajedno disali punim plućima", napisali su u objavi.

​Tim povodom Udruga Zelene i plave Sesvete želi točno mapirati i dokumentirati ovakve primjere preizgrađenosti, a sve s ciljem kako jasnije i glasnije borbe za očuvanje humanog i zelenog prostora istočnog dijela grada. Sesvećane su u objavi na Facebooku zamolili da im putem e-mail adrese ili porukom na Facebook stranici pošalju fotografije zgradi koje su preuzele zelene površine.

"​Ako u svom susjedstvu imate primjer novonastale zgrade koja je "istisnula" park, livadu ili igralište, fotografirajte ili snimite to i pošaljite nam! ​Poslati možete u inbox naše Facebook stranice ili na e-mail: info@zeleneiplavesesvete.com, a molimo da uz snimku napišete lokaciju (ulicu ili kvart) kako bismo znali točno o kojem se dijelu Sesveta radi", poručili su iz Udruge. ​Prostor Sesveta zajednički je, dodali su. "Pomozite nam da ga sačuvamo za generacije koje dolaze, jer beton ne može zamijeniti igru na travi i hladovinu drveća", kazali su iz Udruge.