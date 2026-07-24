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GDJE JE KULTURA?

Prizor iz dječjeg parka u Samoboru razljutio jednu majku: 'Nemate pravo uništavati prirodu'

Zagreb: Dječji park na Selskoj zatvoren zbog opasnosti od pada grana
Marko Lukunic/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Ana Vrbanek
24.07.2026.
u 14:50
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Slična iskustva podijelili su i drugi roditelji.  Jedan je, primjerice, napisao kako je godinama sam čistio dječja igrališta na kojima je dolazio sa svojim djetetom.

Prizor brojnih odbačenih opušaka u parku kod Vugrinščak u Samoboru, u kojem se igraju djeca, jedna majka nije mogla ignorirati. Kako je ispričala u kvartovskoj Facebook grupi, zgrožena prizorom odlučila je uzeti stvar u svoje ruke. S dvogodišnjim djetetom krenula je čistiti opuške, no, istaknula je, nije ih sve bilo moguće ukloniti jer ih je bilo previše.

"Danas smo moj dvogodišnjak i ja čistili parkić na Vugrinščak od opušaka. Nismo, naravno, uspjeli očistiti sve jer ih je previše. Molim pušače da prestanu bacati opuške po parkićima i zapravo bilo gdje u prirodi jer nemate pravo uništavati prirodu svojim otpadom, a pogotovo ne mjesta na kojima se mala djeca igraju", napisala je u objavi. Slična iskustva podijelili su i drugi roditelji. 

Foto: Facebook screenshot

Jedan je, primjerice, napisao kako je godinama sam čistio dječja igrališta na kojima je dolazio sa svojim djetetom. "Kad se samo sjetim da sam prije koju godinu sa djetetom često boravio po dječjim parkićima i uvijek sam nosio metlu, lopaticu i veliku vreću za smeće. Nakon što bi počistio prostor oko dječjih sprava rijetko kad bi mi prišao koji roditelj i zahvalili mi. I ne ovo ne radi samo balavurdija, nego sam na svoje oči vidio mnoge roditelje koji onako mirne duše pred vlastitim djetetom bace opušak na tlo i zgaze ga nogom. Nebitno je gdje je ova fotografija snimljena jer iste slike gledamo u gotovo svakom dječjem igralištu i parkiću od Samobora do Zagreba", istaknuo je.

Druga je gospođa, pak, s ostalima podijelila svoj način odgovornog zbrinjavanja opušaka. Uz sebe je uvijek imala praznu kutiju kreme za ruke u koju bi spremala otpad. "U torbi sam uvijek imala kutiju od kreme za ruke. Poklopac dobro dihta, ne smrdi i puno čikova stane u kutiju", kazala je. Ipak, jedna je gospođa napisala kako je nije problem u pušačima. Mišljenja je da je osnovna kultura pokupiti vlastiti otpad i baciti ga u koš za smeće. "Nije to samo stvar pušača, već općenito fali kulture. Jer teško je za sobom svoje smeće pokupiti i baciti u koš", kazala je.

FOTO Pogledajte kako sad izgleda pločnik u ovoj zagrebačkoj ulici! Prepoznajete li motive?
Zagreb: Dječji park na Selskoj zatvoren zbog opasnosti od pada grana
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Samobor Zagreb

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