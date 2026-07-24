FOTO Mišić o priuštivim stanovima na Borovju: 'Vjerujem da će doći do korekcije'

Predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba, Matej Mišić, održao je danas konferenciju za medije u povodu otvaranja javnog savjetovanja o Nacrtu prijedloga odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima korištenja javnih parkirališta, javnih garaža, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene, koje je počelo 17. srpnja i traje do 16. kolovoza 2026. godine.

Nacrt prijedloga odluke fokusira se na tri ključne točke, odnosno na uvođenje reda na parkiralištima ispred vrtića i škola, zaštitu povijesne jezgre grada te propisivanje jasnih prekršajnih sankcija. Mišić je istaknuo da već dvije godine zalaže za rješavanje problema parkiranja ispred dječjih vrtića. Zadovoljan je što je gradska uprava prepoznala problem i prihvatila model koji bi trebao uvesti red.

– Svi roditelji vrtićke djece znaju da u jutarnjim satima ispred vrtića vlada kaos. Upravo taj kaos izazivaju neodgovorni i nesavjesni vozači koji godinama zloupotrebljavaju rezervirana parkirna mjesta ispred dječjih vrtića, znajući da za to nema nikakvih sankcija. Zbog toga su roditelji bili prisiljeni ostavljati automobile nasred ceste, neregularno se parkirati i u stresu vaditi djecu iz sjedalica te tako dovoditi i sebe i djecu u opasnost – naglasio Mišić. Nacrtom prijedloga odluke predviđa se da izvan vremena propisanog za dovođenje i odvođenje djece (od sedam do devet sati ujutro te od 15 do 17 sati) ta mjesta ostaju regularna parkirališna mjesta na kojima vrijede uobičajeni uvjeti zone ili besplatnog parkiranja.

Kada je riječ o zaštiti povijesne jezgre, predloženim se aktom propisuju sankcije za kršenje režima tzv. smeđeg bloka. Mišić je upozorio na dosadašnji apsurd u kojem su neki korisnici i turisti u strogom centru grada koristili dnevnu parkirališnu kartu kao iznimno povoljan cjelodnevni parking. Ovim se prijedlogom odluke to nastoji promijeniti, kazao je. Nacrt prijedloga predlaže i novčane kazne za nepropisno parkiranje u iznosu od 660 eura za pravne osobe, 260 eura za vlasnike vozila (fizičke osobe) te 220 eura za odgovornu osobu unutar pravne osobe.

– Moram pohvaliti gradsku upravu koja je uputila u javno savjetovanje ovaj nacrt prijedloga odluke koji će, nakon obrade svih pristiglih prijedloga i konačnog izglasavanja u Gradskoj skupštini, napokon uvesti red i zaštititi roditelje i djecu te prekinuti praksu da se namjenska mjesta pred vrtićima koriste kao privatni besplatni parking – zaključio je Mišić. U nastavku konferencije Mišić se osvrnuo i na širi problem parkiranja. Istaknuo je kako je svjestan brojnih izazova u gradu, ali i uvjeren da je predloženi nacrt prijedloga prvi važan korak prema njihovu rješavanju. Javnost je pozvao na aktivno sudjelovanje u e-savjetovanju do 16. kolovoza.

Osim toga, komentirao je prijedlog UPU-a Borovje jug čije je javno savjetovanje nedavno završeno. Važno je pronaći kompromis, kazao je Mišić, između gradnje stanova za priuštivi najam i kvalitete života postojećih stanovnika. – Ne govorimo o odustajanju od projekta, nego o njegovu revidiranju i usklađivanju. Vjerujem da UPU u ovom obliku neće doći pred gradske zastupnike i da ćemo razgovorima unutar SDP-a i s koalicijskim partnerom doći do korekcija, od pitanja veličine parka, osiguranja dodatnih parkirališnih mjesta i prometne sigurnosti pa do širenja kapaciteta vrtića i škola. Također želim naglasiti da podržavam građanske inicijative i smatram neprihvatljivim bilo kakve verbalne sukobe gradskih službenika s građanima koji legitimno upozoravaju na probleme u svojem kvartu – poručio Mišić.