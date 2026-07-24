Besplatni filmovi pod vedrim nebom na sedam lokacija u Novom Zagrebu! Provjerite raspored i naslove

Filmovi pod zvijezdama, na svježem zraku, uz kokice i društvo susjeda. Manifestacija Kino na travi i ove godine stiže u Gradsku četvrt Novi Zagreb – istok, a održat će se od 24. srpnja do 7. kolovoza, kazali su iz Možemo Novi Zagreb - istok na svojim društvenim mrežama. Manifestacija donosi sedam besplatnih projekcija na poznatim kvartovskim lokacijama.

Sve filmske projekcije počinju u 21 sat. Danas, 24. srpnja, na centralnom parku Krug u Sopotu gledat će se animirani film "Arco". U subotu, 25. srpnja, na Perivoju Središće na programu je film "Prljavi Harry", a u nedjelju, 26. srpnja, "Drugi dnevnik Pauline P." u Parku Kombolova u Utrinama. Nakon toga, u četvrtak, 30. srpnja, Kino na travi seli u Park Vjekoslava Majera u Zapruđu, uz film "Bijelo se pere na devedeset".

U petak, 31. srpnja, projekcija "Glavonje" održat će se na Sloboštinskom brdu, dok će se u subotu, 1. kolovoza, u dvorištu Osnovne škole Frana Galovića u Jakuševcu prikazivati "101 dalmatinac". Posljednja projekcija bit će u petak, 7. kolovoza, na zapadnoj livadi parka Travno uz film "Mala Miss Amerike". Ulaz na sve projekcije je potpuno besplatan. U slučaju lošeg vremena projekcije se odgađaju na novi termin.