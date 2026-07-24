Izmjene na ZET-ovim linijama za vikend: Linija 109 vozi novom trasom, privremena regulacija i u Dubravi

Od sutra u 7 ujutro do nedjelje u 20 sati autobusna linija 109 koje povezuje Črnomerec i Dugave vozit će novom trasom, a razlog su radovi na dijelu Selske ceste. Kako javlja ZET, ovo je nova putanja autobusa: Črnomerec - redovnom trasom do Zagrebačke ceste - (desno) Zagrebačka cesta - (lijevo) Tomislavova ulica - (ravno) Zagorska ulica - (desno) Selska cesta - u nastavku redovnom trasom prema Dugavama.

U povratku trasa je sljedeća: Dugave - redovnom trasom do raskrižja Selske i Zagorske - (lijevo) Zagorska ulica - Tomislavova ulica - (desno) Zagrebačka cesta - (desno) Prilaz baruna Filipovića - (lijevo) Selska cesta - u nastavku redovnom trasom prema Črnomercu.

U funkciji neće biti stajališta Prilaz baruna Filipovića i Selska na Prilazu baruna Filipovića te Zagorska na Selskoj cesti u smjeru Črnomerca. Linija će koristiti stajalište Prilaz baruna Filipovića na Zagrebačkoj cesti i stajalište Zagorska na Zagorskoj cesti. Na izmijenjenom dijelu trase linija 109 neće koristiti usputna stajališta.

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Što se tiče ostalih izmjena u autobusnom prijevozu, privremena regulacija sutra od 7 do 14 sati vrijedit će na linijama 214, 215 i 235 u Dubravi. Prometovat će izmijenjenim trasama zbog radova na kolniku u zoni kružnog toka Trnava I./Resnički gaj. Trasa je sljedeća: Koledinečka / Dubrava - redovnom trasom do kružnog toka Trnava I./Resnički gaj - (lijevo) Resnički gaj - u nastavku redovnom trasom prema Kozari Boku. u povratku istom izmijenjenom trasom. Autobusno stajalište Trnava neće biti u funkciji, a istovremeno se uspostavljaju stajališta u Ulici Resnički put, ispred kućnog broja 80 ( smjer Dubrava/Koledinečka) i ispred kućnog broja 75 (smjer Kozari Bok).

Linija 215: Kvaternikov trg - redovnom trasom do raskrižja Borongajske i Čavićeve ulice - (desno) Ulica Marijana Čavića - (lijevo) Ul. Grada Gospića - (lijevo) Servisna cesta - pristupna cesta kod kružnog toka na Slavonsku aveniju - Slavonska avenija - (lijevo) Ulica Siniše Glavaševića - Vukomerečka cesta - Resnički put - (polukružno) Resnički put - autobusno stajalište Resnički put (smjer Kvaternikov trg) koje će biti početno krajnje stajalište. U povratku: Resnički put - Vukomerečka cesta - Siniše Glavaševića - Slavonska avenija - Ul. Grada Gospića - Ul. Marijana Čavića - Borongajska cesta - u nastavku redovnom trasom do Kvaternikovog trga. Autobusno stajalište Trnava neće biti u funkciji, a istovremeno se uspostavlja stajalište u Ulici Resnički put, ispred kućnog broja 80. Polasci sa stajališta Resnički put bit će po voznom redu kao i iz Trnave.

Zbog radova na proširenju pješačko-biciklističke staze na Trnjanskoj cesti, konačno, sutra će od 7 do 17 sati biti izmjene na peronima na Glavnom kolodvoru. Dio linija privremeno će primati i iskrcavati putnike na Paromlinskoj cesti, ispred kućnih brojeva 7 i 13. Na prvom peronu zaustavljat će se linija 166, 229 i 310, a na peronu 2 linije 311 i 313.