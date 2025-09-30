Maloljetnica teže ozlijeđena nakon što je pala s quada na kojem je vozila maloljetnicu

Izgleda da se, kada su maloljetnici i njihova prometna kultura u pitanju, nakon brojnih nesreća s romobilima, sada pojavio i novi problem. Barem ako je suditi po vijesti koju je objavila zagrebačka policija u kojoj se navodi da je jedna maloljetnica teže ozlijeđena dok se vozila - quadom. Riječ je o događaju koji se zbio 29. rujna oko 15 sati u Hruševcu Kupljenskom, na igralištu na Hruševečkoj cesti. Maloljetnica je, kako je priopćila policija, upravljala quadom na kojem se kao putnica nalazila još jedna maloljetnica. Tijekom vožnje maloljetnica je izgubila nadzor nad vozilom zbog čega se vozilo prevrnulo. Maloljetnoj vozačici liječnička pomoć pružena u Klinici za dječje bolesti Zagreb gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđena, dok druga maloljetnica tijekom nije ozlijeđena. A kada su romobili u pitanju, rovinjska policija izvijestila je kako je majka, inače 46-godišnja poljska državljanka, prekršajno prijavljena nakon što je 29. rujna u 11.55 u Ulici Mattea Benussija u Rovinju policija zatekla njezino dijete kako upravlja električnim romobilom veće snage od one dopuštene. Majka je pozvana da dođe u policijsku postaju uz obrazloženje da nije nadzirala dijete i protiv nje će biti pokrenut prekršajni postupak jer dijete koje nije navršilo 14 godina ne može odgovarati za prekršaj. No u policiji kažu da zato mogu odgovarati njegovi roditelji jer je prekršaj u izravnoj vezi s propuštenim nadzorom roditelja.

Policija ponovo, po tko zna koji put, apelira na roditelje i sve druge građane, da poštuju prometne propise i vode računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svoje djece.

- Podsjetimo, ne mogu svi električni romobili sudjelovati u prometu na hrvatskim prometnicama i o tome bi roditelji, ali i svi drugi koji kupuju romobile trebali voditi računa. Prejaki i prebrzi romobili su zabranjeni i u slučaju vožnje takvim prijevoznim sredstvom, građanima prijeti novčana kazna od 130 eura. Sudjelovanje u prometu dozvoljeno je električnim romobilima s motornim ili električnim pogonom bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25 cm3 ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h. Također podsjećamo na druga pravila kojih se trebaju pridržavati vozači električnih romobila: električnim romobilima ne mogu upravljati osobe mlađe od 14 godina, vozači na glavi moraju imati kacigu, vozači se mogu kretati biciklističkom stazom ili trakom, a ako one ne postoje, onda nogostupom, vozači moraju voditi računa o sigurnosti pješaka, smanjiti brzinu kretanja prilikom nailaska na pješake te zvučnim znakom prethodno upozoriti pješake na svoj nailazak, na električnom romobilu ne može se prevoziti više osoba, samo vozač, romobilom ne smije upravljati osoba koja u organizmu imaš više od 0.5 promila, koja je pod utjecajem droga ili pod utjecajem lijekova koji utječu na sposobnost vožnje, noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti vozači električnih romobila moraju biti označeni reflektirajućim prslukom ili reflektirajućom odjećom ili drugom reflektirajućom oznakom te imati upaljeno svjetlo na romobilu - poručili su iz policije.