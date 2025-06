'Kroz projekt Crvenog križa učenici su razvijali vrijednosti koje se ne uče iz udžbenika, nego iz srca, susreta i služenja drugima'

U Gradskom društvu Crvenog križa Zagreb danas je svečano obilježen završetak projekta "VOLONTEEN - srce zajednice" koji je tijekom šest mjeseci okupio učenike Privatne klasične gimnazije i omogućio im da volontiranjem ostave neizbrisiv trag u svojoj zajednici, ali i na vlastitom osobnom razvoju.

Na konferenciji su predstavljeni rezultati, iskustva i dojmovi sudionika, izvoditelja i partnera projekta, a posebno su dojmljiva bila izlaganja učenica koje su otvoreno govorile o transformativnom učinku volontiranja na njihovu empatiju, motivaciju, osjećaj svrhe i percepciju života. Pojasnile su kako su prije dolaska među korisnike mislile da će iskustvo biti neugodno, da korisnici neće biti sretni zbog njihove posjete i da neće imati zajedničkih tema te da će upoznavanje biti tek "reda radi". "Dogodilo se sve suprotno od toga. Korisnici su jako nasmijani, veseli, žele se zezati, plesati, pričati, kuhati. Danas gledam drugačije na sve, na ljude koji su drugačiji od nas i jako mi je drago što sam bila uključena u ovaj projekt", istaknula je Lara, učenica 3. razreda, a s njom se složila i Sofija, njena školska kolegica.

Projekt "VOLONTEEN - srce zajednice" provodio se od prosinca 2024. do lipnja 2025., a njegova temeljna ideja bila je jednostavna, ali moćna: povezati mlade s lokalnom zajednicom kroz iskustvo koje gradi srce i karakter. Kroz niz radionica i konkretnih volonterskih aktivnosti, učenici su razvijali socijalno-afektivne i psihomotoričke vještine, stjecali znanja o kriznoj komunikaciji i komunikaciji putem društvenih mreža, mentalnom zdravlju, odnosima s osobama s invaliditetom, volontiranju.

Projektne aktivnosti rezultirale su velikim angažmanom: održano je 13 radionica za više od 50 sudionika, organizirane su brojne terenske volonterske akcije. Poseban naglasak bio je na praktičnom volontiranju: učenici su pomogli pripremati više od 600 paketa humanitarne pomoći za socijalno ugrožene građane u Socijalnom dućanu, sudjelovali u radionicama i družili se s korisnicima u Poludnevnom boravku za osobe s intelektualnim teškoćama, ali i u raznim aktivnostima u domovima za starije osobe Maksimir i Jordanovac, skloništima za nezbrinute životinje Dumovec i Noina arka, u Zoološkom vrtu te na drugim lokacijama koje su sami birali. Kroz rad u timovima, učenici su imali priliku učiti i o planiranju, odgovornosti i važnosti međugeneracijske solidarnosti. Posebno ih se dojmilo volontiranje u domovima za starije osobe te savjete koji su dobili on naše najmudrije generacije: "Slušaj više nego što govoriš, tako ćeš najviše naučiti", objasnio im je 85-godišnji Zoran. "Ne žuri odrasti, svaka faza života ima svoju ljepotu", mudro im poručio 92-godišnji Krešo.

Prema rezultatima evaluacije, 65 posto učenika izjavilo je da im je projekt povećao motivaciju za volontiranjem, dok je čak 72 posto učenika izrazilo želju da njihova škola ponovno sudjeluje u sličnim projektima. Projekt je također obogatio Privatnu klasičnu gimnaziju opremom koja će pomoći u praćenju i dokumentaciji aktivnosti, a redovitim objavama na društvenim mrežama i web stranici dodatno se jačala vidljivost projekta.

"Primarna ideja projekta bila je promocija samog volontiranja, ali i davanje dodatnih alata za razvijanje socijalno emotivnih vještina mladim ljudima", pojasnio je Ivica Golubić, ravnatelj GDCK Zagreb, zahvalivši svim suradnicima, učenicima i partnerima na projektu. "Ovo je bila početna suradnja s jednom manjom zagrebačkom srednjom školom da vidimo kako će projekt biti prihvaćen, a plan nam ga je u budućnosti provoditi s više zagrebačkih srednjih škola te ga, u daljoj budućnosti, pokušati implementirati na još višu, poželjno i međunarodnu razinu."

Profesor Privatne klasične gimnazije Zvonimir Bošnjak istaknuo je kako ovaj projekt prepoznaje kao iznimno vrijedan temelj koji treba dalje razvijati. "On otvara jednu dublju, često zanemarenu razinu obrazovanja, onu koja povezuje školu i zajednicu u stvarnom, životnom kontekstu. Pokazalo se da djeci često nedostaje stvarni uvid u društvene različitosti i perspektive drugih, a upravo je to prva stepenica razvoja emocionalne pismenosti i mentalnog zdravlja. Shvaćanje da postoje ljudi s drugačijim potrebama i emocionalnim svjetovima ključno je za izgradnju empatije. I dok su predavanja o mentalnom zdravlju važna, možda je još važnija praktična uključenost, izlazak iz učionica i susret sa stvarnim životom. To je ono što doista mijenja svijest i jača mlade", zaključio je.

Uspjeh projekta rezultat je snažnog partnerstva između Crvenog križa Zagreb i Privatne klasične gimnazije, njenih učenika i čak 17 profesora koji su mu dali svoju podršku. U vrijeme kad mentalno zdravlje mladih, društvena odgovornost i aktivno građanstvo postaju ključne teme društvenog razvoja, "VOLONTEEN" je pokazao kako dobro osmišljeno volontiranje može biti snažan alat ne samo za pomoć drugima, već i za osobni rast mladih ljudi, ali i da volontiranje zaista jest škola života.