Kreću radovi u zagrebačkoj Brezovici: Dio Grančarske bit će zatvoren za sav promet, ovo je privremena regulacija

Sanirat će se kolnik na Grančarskoj ulici u Brezovici, a ceste će za to vrijeme biti zatvorena na dionici od Ulice Grančarski VI. odvojak do Hudobičke ulice. Obilazni pravac bit će Grančarska - Gračarska VI. odvojak - Mali Grm - Zadvorska - Pekarska - Hudobička i obratno

A iz ZET-a javljaju da će radovi utjecati na trasu vožnje autobusnih linija 132, 161 i 162. One će od sutra pa sve do kraja radova 29. lipnja prometovati djelomično izmijenjenim trasama. Za to će vrijeme biti zatvorena Grančarska na dionici od Ulice Grančarski VI. odvojak do Hudobičke ulice.

Ovo je, dakle, nova trasa za liniju 132: Savski most - redovnom trasom do raskrižja Desprimske i Brezovičke ulice - (desno) Brezovička ulica - Hudobička ulica - Grančarska ulica - (desno) Hudobička ulica odvojak III - (lijevo) Grančarska ulica - Brezovica škola.

Od Brezovice prema Savskom mostu, linija 132 će prometovati uobičajenom trasom, a autobusno stajalište Hudobička 36 u smjeru juga te obostrana stajališta Grančarska 22 i Šolići neće biti u funkciji, kažu u ZET-u.

Linije 161 i 162 prometovat će sljedećom trasom: Savski most - redovnom do raskrižja Brezovičke/Pekarske ulice - (lijevo) Pekarska ulice - (desno) Zadvorska ulica - (ravno) Ulica Strmec - (desno) Mali grm - (desno) Grančarski VI. odvojak - (lijevo) Grančarska ulice - i u nastavku uobičajenim trasama do krajnjih odredišta.

U povratku prema Savskom mostu, linije 162 i 163 će prometovati istom, izmijenjenom trasom. Zbog obilaznog prometovanja bit će uspostavljena autobusna stajališta Pekarska u smjeru juga i Zadvorska 65 u smjeru sjevera te obostrana stajališta Grančarski VI. odvojak.

