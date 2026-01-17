Dogodi se svakome, a može dovesti do otkaza: 'Prvo dobiješ opomenu'

Možeš li zbog kašnjenja na posao od maksimalno 10-30 minuta dobiti otkaz, glasi pitanje koje je postavio jedan od korisnika Reddita i na koje su brojni odmah odgovorili da je to itekako moguće, pogotovo ako je učestalo i za radno mjesto o kojem ovise drugi ljudi.

"Možeš ako je učestalo i to bez problema. Prvo dobiješ opomenu a onda ako se ponavlja i otkaz", odgovorio mu je jedan od korisnika. Mnogi su istaknuli važnost osobne discipline, savjetujući da se jednostavno "digne ranije" kako bi se izbjegle neugodne situacije. Drugi su upozorili da sve ovisi o vrsti posla i poslodavcu, pa po iskustvima komentatora, dok dok povremeno kašnjenje prolazi, učestalo može ozbiljno narušiti radni odnos.

Oni iz Zagreba posebno su se osvrnuli na gradske gužve i promet, napominjući da ponekad kašnjenje nije ni do zaposlenika. "Vidim da si okrivio zagrebačke prometnice. Kreni ranije. Ja radim od 8, ali si nikada u životu ne bih dopustio da zakasnim igdje. Zato krenem u 6.45 na posao svaki dan i radim cca. 35-40km u jednom smjeru Dođem u pravilu 25 min ranije i onda pojedem doručak i krenem raditi", objasnio je jedan od korisnika Reddita. Drugi, pak, dodaje:

"Ali na Google kartama je pisalo 25 minuta, i ja sam krenuo u 7.35 jer sam se ustao u 7.30 budući da stignem, kako bih ja trebao znati da mi još treba vremena za izać iz zgrade, doć do auta, nać parking, doć u ured i sjest za radni stol? Ili.. čekaj malo, pa ja radim od 9 do 5, vrijeme prije i poslije toga je moje. Ako hoće da se vozim na posao u 7, treba to platit. Ne znam koja mi je situacija od ove dvije draža kad ju čujem".