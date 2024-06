U Zagrebu se gradi još jedan rotor: Zbog radova se od danas zatvara dio važne gradske prometnice

Zbog radova na izgradnji kružnog toka, Sajmišna cesta kod raskrižja s Ulicom Karla Metikoša će od danas u 9 sati biti zatvorena za sav promet. Naime, navedeni radovi će trajati sve do 18. lipnja do 20 pa će do tada biti obustavljen sav promet.

Obilazni pravac bit će:

· Sajmišna cesta – Tišinska – Gata – Kamenarka – Sarajevska cesta i obratno

· Sarajevska cesta – Jakuševečka – Zagrebačka – Sajmišna cesta i obratno

– Za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji. Sugrađane upozoravamo na moguće poteškoće u prometu te molimo za razumijevanje – poručuju iz Grada.