Sutra počinju radovi na važnoj prometnici u Dubravi: Trajat će tri tjedna, zapadni kolnik bit će zatvoren za promet

Zbog radova na uređenju zapadnog kolnika Avenije Gojka Šuška, na dijelu od Ulice Rudolfa Kolaka do ulaza u terminal BUS ZET-a, od srijede 12. lipnja od 9,00 sati, do srijede 3. srpnja 2024. do 4,00 sata, zapadni će kolnik biti zatvoren za sav promet.

Na navedenoj dionici promet će se odvijati dvosmjerno po istočnom kolniku, za za vrijeme navedenih radova promet će se odvijati prema privremeno postavljenoj regulaciji.

Radovi na sanaciji kolnika utjecat će i na ZET-ovu regulaciju prometa. Od srijede, 12. lipnja u 9 sati do srijede 3. srpnja, autobusne linije 205 (Dubrava - Markuševec - Bidrovec), 230 (Dubrava - Granešinski Novaki) i 232 (Dubrava - Čret) prometovat će izmijenjenom trasom u smjeru terminala Dubrava:

Linije 205 i 232: redovnom trasom do Avenije Gojka Šuška - Ulica Rudolfa Kolaka - Ljubijska ulica - Ulica Dubrava - terminal Dubrava

Linija 230: Granešinski Novaki - Novačka ulica - (lijevo) Ulica Rudolfa Kolaka - (desno) Ljubijska ulica - (desno) Ulica Dubrava - terminal Dubrava

Na izmijenjenom dijelu trase koristit će se sva usputna autobusna stajališta, a stajalište Rudolfa Kolaka u Aveniji Gojka Šuška u smjeru juga, bit će privremeno izvan funkcije.

