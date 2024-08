Započelo produljenje i izrada ZET-ovih pretplatnih karata za učenike i studente: Evo detalja

ZET je danas započeo s procedurom izrade Pretplatnih karata za učenike i studente te produljenjem statusa postojećih učeničkih i studentskih Pretplatnih karata za školsku i akademsku 2024./2025. godinu. Novi korisnici koji do sada nisu izrađivali Pretplatnu kartu, trebaju ovjeriti Zahtjev s jednom fotografijom u obrazovnoj instituciji te se uputiti na bilo koje prodajno mjesto.

Na raspolaganju su dvije mogućnosti, odnosno može se zatražiti izrada fizičke pretplatne karte ili formiranje virtualne pretplatne karte u aplikaciji MojZET. Cijena izrade fizičke pretplatne karte iznosi 3,98 €, ona se izrađuje nekoliko dana, a korisnici nakon preuzimanja kartice mogu kupiti i odgovarajući učenički ili studentski kupon na prodajnim mjestima. Druga mogućnost je formiranje virtualne pretplatne karte u mobilnoj aplikaciji Moj ZET i pri tome se ne naplaćuje naknada za izradu. Nakon predaje Zahtjeva na prodajnom mjestu te obrade, formirat će se korisnički račun i profil, nakon čega će učenici i studenti moći preuzeti mjesečne ili godišnje kupone putem aplikacije.

Postojeći korisnici, odnosno učenici i studenti koji su protekle godine koristili Pretplatnu kartu i kupovali odgovarajuće kupone, mogu produljiti statuse na svojim fizičkim kartama i bez ovjeravanja Zahtjeva u obrazovnoj instituciji i to na prodajnim mjestima ZET-a te na kioscima ugovornih partnera. Preduvjet za to je da su podaci korisnika ažurirani u sustavima ISSP i eMatica, a što obavljaju obrazovne institucije te prijevoznik ne utječe na podatke koji se nalaze u elektroničkim učeničkim i studentskim bazama, već ih isključivo preuzima.

POVEZANI ČLANCI:

Putem studentske elektroničke baze ISSP, procedura produljenja statusa započela je danas, a za učenike u skladu s podacima sustava eMatica, to će se omogućiti od ponedjeljka, 2. rujna. Do tada, produljenje statusa može se obaviti uz ovjereni Zahtjev ZET-a. Produljenje statusa za nadolazeću školsku i akademsku godinu korisnici mogu u svega nekoliko koraka obaviti i mobilnom aplikacijom. Dovoljno je osvježiti postojeći učenički ili studentski profil te će se produljiti i status korisnika za tekuću godinu u aplikaciji Moj ZET, no uz isti preduvjet kao i kada je riječ o fizičkim pretplatnim kartama, odnosno da se podaci učenika ili studenta u tom trenutku nalaze u elektroničkim bazama ISSP ili eMatica.

Međutim, ukoliko je ažuriranje učeničkih i studentskih elektroničkih baza još u tijeku te se korisnici ne nalaze na odgovarajućem popisu, potrebno je s ovjerenim Zahtjevom doći na bilo koje prodajno mjesto ZET-a. Nakon produljenja statusa pretplatnih karata, bilo onih fizičkih ili virtualnih mogu se kupiti odgovarajući mjesečni ili godišnji kuponi za vožnju.

Učenici prvih razreda srednjih škola i studenti prve akademske godine, kojima je prebivalište na području gradova Velike Gorice i Zaprešića te općina Bistra, Luka i Stupnik, moraju ovjeriti Zahtjev ZET-a u obrazovnoj instituciji koju pohađaju, kao i u nadležnoj službi Grada/Općine. Učenici i studenti druge, treće ili četvrte godine, s područja Velike Gorice, Zaprešića, Bistre, Luke i Stupnika za produljenje profila neće trebati ovjeravati Zahtjev ZET-a u obrazovnoj instituciji i poglavarstvima, već će potrebno ažuriranje podataka na postojećoj Pretplatnoj karti moći obaviti na svim prodajnim mjestima ZET-a i kioscima ugovornih partnera, ukoliko će se nalaziti u odgovarajućoj elektroničkoj bazi podataka.

Prošlogodišnji učenički profili na pretplatnim kartama, podsjećaju iz ZET-a, valjani do 30. rujna, a studentski do 31. listopada. Stoga će učenici moći kupiti mjesečni kupon, bez prethodnog produljenja statusa, još za rujan, a studenti i za listopad. Nakon toga potrebno je imati ažurirane statuse i profile na pretplatnim kartama. Također, skreću pozornost učenicima i studentima koji su u proteklom obrazovnom razdoblju kupili godišnje kupone, da provjere do kojeg su datuma oni valjani za vožnju jer to ovisi o konkretnom mjesecu kupnje.