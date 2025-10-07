Kraljica jeseni stigla na plac, kilogram i do 7 eura: 'Onima kojima su skupi preporučujem da ih sami odu skupljati, ja ću im i pokazati put'

Miris pečenih kestena ovih je dana ponovno zavladao središtem Zagreba, a mi smo provjerili kakva je ponuda na glavnoj gradskoj tržnici - Dolcu. Kesten se tamo može pronaći na pet do šest štandova, a cijene variraju od 4 do 7 eura po kilogramu – ovisno o veličini i kvaliteti plodova.

"To su pravi sljemenski i pogodni su za pečenje. Ja ih sama skupljam i za deset kilograma mi treba cijeli dan. Ove godine je sezona nešto lošija, a u šumi često nalazim i one koji su se već osušili. A za one kojima su skupi preporučujem da ih sami odu skupljati, ja ću im i pokazati put", kazuje nam prodavačica kod koje smo pronašli najjeftiniji kilogram "kraljice jeseni". Kod nje se može naći i kilogram za 6 eura. Razlika je, objašnjava nam, što su ti veći i mesnatiji pa samim time idealni za primjerice pravljenje mnogima omiljenog pirea.

Da sezona kestenja još nije uzela punog maha govori nam pak prodavač na susjednom štandu kod koga za kilogram morate izdvojiti 7 eura. "Neki se žale, nekima je cijena u redu. Malo smo pokupili u odnosu na prošlu godinu, ali je sve danas skuplje", pojašnjava nam.