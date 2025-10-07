Naši Portali
PONUDA NA DOLCU

Kraljica jeseni stigla na plac, kilogram i do 7 eura: 'Onima kojima su skupi preporučujem da ih sami odu skupljati, ja ću im i pokazati put'

Ponuda kestena na Dolcu
Foto: Gabrijela Krešić
Autor
Gabrijela Krešić
07.10.2025.
u 11:19

Na Dolcu se kesten može naći na nekoliko štandova, a cijene ovise o veličini i kvaliteti plodova

Miris pečenih kestena ovih je dana ponovno zavladao središtem Zagreba, a mi smo provjerili kakva je ponuda na glavnoj gradskoj tržnici -  Dolcu. Kesten se tamo može pronaći na pet do šest štandova, a cijene variraju od 4 do 7 eura po kilogramu – ovisno o veličini i kvaliteti plodova.

"To su pravi sljemenski i pogodni su za pečenje. Ja ih sama skupljam i za deset kilograma mi treba cijeli dan. Ove godine je sezona nešto lošija, a u šumi često nalazim i one koji su se već osušili. A za one kojima su skupi preporučujem da ih sami odu skupljati, ja ću im i pokazati put", kazuje nam prodavačica kod koje smo pronašli najjeftiniji kilogram "kraljice jeseni". Kod nje se može naći i kilogram za 6 eura. Razlika je, objašnjava nam, što su ti veći i mesnatiji pa samim time idealni za primjerice pravljenje mnogima omiljenog pirea. 

Da sezona kestenja još nije uzela punog maha govori nam pak prodavač na susjednom štandu kod koga za kilogram morate izdvojiti 7 eura. "Neki se žale, nekima je cijena u redu. Malo smo pokupili u odnosu na prošlu godinu, ali je sve danas skuplje", pojašnjava nam. 
Komentara 8

DA
daali
11:27 07.10.2025.

Neću sam skupljati - kupit ću ih u trgovini za 4€. I još ću dobiti bolje, jer ću tamo u miru sam izabrati što želim - a ne primiti 20% crvljivih kao kad mi kumica bira puna ljubavi prema ... svom novčaniku!

ST
struky3_
11:35 07.10.2025.

U Italiji su 4€ kesteni ogromni na tržnici. Valjda njima padaju s neba

TA
Tarantula
11:33 07.10.2025.

Onda neka si ih i sama proda po toj cijeni, ja ih sigurno neću toliko platiti. Kestena ima kao u priči i kila se nakupi za manje od 10 minuta.

Premium korisnici čitaju

Matica hrvatska
11
POZIVAJU GRADSKE ZASTUPNIKE DA NE PODRŽE

Matica hrvatska protiv preimenovanja Ulice Filipa Lukasa u Ivanjoj Reki: 'To bi bio čin povijesne i etičke nepravde'

Ističu i da je Zagrebački Županijski sud svojom pravomoćnom odlukom iz 2017. poništio presudu iz 1945. kojom je Lukas osuđen na smrtnu kaznu zbog protunarodnog djelovanja čime je potvrđeno da je bio žrtva političkog progona. "Uklanjanje imena Filipa Lukasa iz javnog prostora na temelju netočnih, površnih i ideološki motiviranih interpretacija bio bi čin povijesne i etičke nepravde memoricida, ne samo prema njemu osobno, nego i prema hrvatskoj kulturnoj baštini u cjelini"

