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NAJBOLJI OMJER CIJENE I KVALITETE ŽIVOTA

Dvojica studenata traže stan, a Zagrepčani im otkrili kvartove gdje se i dalje može živjeti za 500 eura

Zagreb: Greenway biciklističko pješačka staza na nasipu u naselju Savica
Slavko Midzor/PIXSELL
Autori: Večernji.hr, Nikolina Orešković
19.06.2026.
u 13:50

"Kvart je odlično povezan, a opet unutar kvarta imaš manje-više sve što ti treba. Eventi s Bundeka/Hipodroma koje ćeš čuti su jednom-dvaput godišnje, nisu tak glasni da se nemre spavati. Preporuka definitivno", piše u jednom od komentara.

Dvojica studenata traže stan u Zagrebu pa gledaju koji kvart nudi najbolji omjer cijene stanarine i kvalitete života. "Konkretno bi nam odgovarala Trešnjevka, ali nisam siguran koliko je jeftino jer mi se ne čini tako... Radim u Buzinu pa ako je znatno jeftinije i Trnsko/Siget možda isto ne pada u vodu, naravno ako su dobri za život", napisao je tražeći savjete na Redditu.

U komentarima mu se javio Zagrepčanin koji je rekao kako je mišljenja da je Savica poprilično dobar kvart. "Ima dosta stanova za najam iz 80-ih, prometno je dobro povezan i poprilično je miran kvart, osim kad su eventi na Bundeku", objasnio je. Još se netko složio pa je napisao da se može naći dobar stan za 500 do 600 eura.  "Kvart je odlično povezan, a opet unutar kvarta imaš manje-više sve što ti treba. Eventi s Bundeka/Hipodroma koje ćeš čuti su jednom-dvaput godišnje, nisu tak glasni da se nemre spavati. Preporuka definitivno, živio sam na Savici 10+ godina", napisao je.

Netko mu je rekao da im je kao studentima Trešnjevka koju je i spomenuo odličan izbor. "Posebno ako vam faksevi nisu na Borongaju. Ali Zagreb nije jeftin nigdje", zaključio je. Javila se i Zagrepčanka koja živi na Laništu. "Ne znam što smatraš kvalitetom, ali evo ja gledam koliko mi je sve blizu i dostupno da ne gubim vremena u prometu. Živim na Laništu i u krugu od kilometra imam Arenu (može biti plus ili minus, ali evo pokvario nam se hladnjak i kupili smo ga par metara dalje isti dan), stanicu za tehnički pregled, salone, poliklinike, dobre automehaničare, mesnice, dom zdravlja itd itd. Tako da stvarno sadržaja ima i ne moraš ići u grad duže vremena, ne sjećam se kad sam u centru bila. Eh sad, lošija strana je da su bolnice daleko, nemaš tramvaja, ali s bajsom mi se problem riješio i super je, barem ljeti. Problem je eventualno kad su koncerti, ostalo sve okej", objasnila je.
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Zagreb: Greenway biciklističko pješačka staza na nasipu u naselju Savica
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Ključne riječi
reddit kvartovi najam Zagreb

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