Koliko se danas može zaraditi vozeći Uber ili Bolt u Zagrebu? Iskusni vozači otkrili računicu

Razmišlja o tome da privremeno krenem voziti taksi u Zagrebu, Uber ili Bolt, zanima ga kakva je situacija i što mogu očekivati preko ljeta pa je odgovor odlučio potražiti na Redditu. "Plan mi je raditi isključivo preko tjedna, od ponedjeljka do petak, otprilike osam sati dnevno. Vozio bih s rentanim autom koji me izlazi oko 150 eura tjedno, plus na to idu doprinosi i postotak agregatora. Zanima me kakva su vaša iskustva i kolika bi bila neka realna mjesečna zarada (čisto u džep) s ovim tempom rada, uzimajući u obzir ljetni pad prometa u gradu", upitao je.

Da nije više "sjedni i vozi", piše u jednom od komentara. "Za početak, moraš izvaditi taxi iskaznicu, čeka se do mjesec dana i košta 85 eura pod uvjetom da nikad nisi kazneno kažnjavan ili imaš neki drugi križ sličan tome. Bez toga zakonski više nemreš voziti. S obzirom na hapšenja određenih agregatora i tu je malo tvrđe ući, valjalo bi se raspitati kod postojećih prije primaju li uopće nove, moj primjerice ne", objasnio je vozač taksija.

Drugi mu je napisao kako se, ako će rentati auto, ne isplati nikako. "Dići ćeš hiljadu eura ako se ne želiš lomiti", objasnio je. Složio se s time još jedan komentator: "Ako nemaš svoj auto i to kvalitetan, i obrt, vjeruj mi, ne ulazi u ovu priču. Zlatno doba je prošlo", istaknuo je. Još mu je netko savjetovao da, ako se odluči za taj posao, otvori svoj obrt. "Agregatori su završena priča. Možda još sad i ima nekog tko radi tako, ali do kraja godine će svi zatvoriti. Također moraš bit prijavljen na 8 sati, tako da računaj 500 eura mjesečno za doprinose", napomenuo je.

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