Kad će najprometniji pješački pothodnik u Zagrebu dobiti nove pokretne stepenice? Saznali smo novi rok

Počinjemo s dobrim vijestima – konačno je počela zamjena pokretnih stepenica na ulazu u Importanne Centar na Tomislavcu. Plave ograde nedavno su okružile neispravni eskalator, a iz tvrtke Mig Zagreb, koja je zadužena za radove, saznali smo da su počele pripreme za njegovu demontažu. A sad slijede loše vijesti: radovi će trajati pet mjeseci pa ćemo se pokretnim stubama moći provozati tek u veljači 2026.

Rok definiran ugovorom

– Morat ćemo obaviti neke pripremne građevinske radove, demontirati ove stepenice, a onda treba nabaviti i montirati nove. Ugovorni rok je pet mjeseci, bit će tu posla. Postojeće stepenice stare su 30 godina, druga je to tehnologija – ističe Ante Stojan, direktor Miga Zagreb. Završetak radova pak označit će i 20 mjeseci otkako je prvi put stao donji trak eskalatora koji spaja Trg kralja Tomislava s pothodnikom Importanne te ZET-ovim autobusnim terminalom.

Prvi tekst o neispravnim stubama, podsjetimo, objavili smo lanjskoga srpnja, kada su nam djelatnici obližnjih lokala rekli da su one izvan funkcije oko mjesec dana. U gradskoj su upravi tada kazali da se priprema njihov popravak, ali da je dugoročno u planu zamjena novima, no nakon što se nekoliko mjeseci nije ništa događalo, ponovno smo se počeli raspitivati o statusu rješavanja problema. Tada su nam odgovorili da se od popravka starih stepenica odustalo te da će se odmah ići u nabavu novih. Bilo je to prošle jeseni, a u prosincu je raspisan natječaj za izvođača radova.

“Predmet nabave su demontaža postojećih i ugradnja novih pokretnih vanjskih stepenica s izvršenjem svih pripadajućih građevinskih, strojarskih i elektroinstalacijskih radova do potpune gotovosti, funkcionalnosti i ispitivanja. Svi radovi se izvode se na otvorenom prostoru Importanne centra”, stoji u detaljima tendera koji je bio procijenjen na 650.000 eura bez PDV-a. Za posao je odabran Mig Zagreb, koji ga je pristao obaviti za 804.125 eura s PDV-om, a onda se stvar zakomplicirala.

Žalbu na odluku o odabiru izvođača pred Državnom komisijom za kontrolu kvalitete postupaka javne nabave (DKOM) uložila je, naime, tvrtka TK Elevator Eastern Europe, koja je na natječaju sudjelovala s mnogo nižom ponudom, 586.000 eura. Grad je ponudu pak odbio s argumentom da tvrtka nije dostavila bankarsku garanciju ni točno popunila troškovnik. Budući da su bili jeftiniji od konkurenta, TK Elevator Eastern Europe odlučio se žaliti, a DKOM je to usvojio te Gradu naredio da ponovno analizira ponude te odluči o pobjedniku. To je i učinjeno, ali je početkom srpnja ponovno odabrana tvrtka Mig. Nabava se tako oduljila, a stanovnici Zagreba u međuvremenu su se morali služiti običnih stubama, koje za kišnih i snježnih dana postaju skliske i opasne. A morat će, izgleda, tako i nastaviti tijekom ove jeseni te dobrog dijela zime. No, nakon završenih radova, najprometniji pothodnik u Zagrebu konačno će dobiti moderan eskalator.

– Nevjerojatno, to je prava sramota, nema druge riječi. Pa mi smo metropola, glavni grad Hrvatske, a ovo je jedna od najprometnijih lokacija u gradu. Da su stepenice pokvarene nekoliko mjeseci, bilo bi grozno, ali ovo je premašilo baš svaku granicu – komentirala je situaciju Zumra Valkovac prije dva mjeseca, kad smo posljednji put pisali o neispravnim stepenicama.

Zabilježena i “talačka kriza”

Pokretne stube kod Tomislavca, spomenimo, novinske su stupce zadnjih nekoliko godina punile više puta. Nalaze se na ulazu u Importanne, a kad su se 2018. prvi put pokvarile, izbio je spor između Centra i Grada oko toga tko bi ih trebao održavati. Dijelom se, naime, nalaze na javnoj površini pa nije bilo potpuno jasno čiji je to zadatak bio, a iste je godine došlo do svojevrsne “talačke krize” kad su stepenice okupirali zaštitari Importannea koji nisu dali serviserima iz Grada da rade na njima. Situacija je bila složenija i zbog pravnog spora između Grada i Importannea koji se ticao milijunskog duga na ime održavanja zajedničkih dijelova nekretnina, uključujući stepenice.

– Grad je tijekom 2018. samovoljno preuzeo obvezu održavanja pokretnih stepenica – rekli su nam u Importanne Centru lani, nedugo nakon što se pokvario njihov donji trak.