Informatički genijalac ne smije se natjecati jer za njega nema mjesta u dvorani?

Ivan Jambrešić učenik je prvog razreda ekonomsko informatičke škola Future, od drugog se razreda osnovne škole bavi programiranjem, a već u trećem bio je najbolji u državi. Taj uspjeh postigao je još nekoliko puta, a ova je godina za njega bila izrazito uspješna.

Osvojio je, naime, treće mjesto na državnim natjecanjima iz programiranja i matematike, a natjecao se i na Seniorskoj informatičkoj olimpijadi i postigao izvrsno osmo mjesto. Svake godine između osam i deset srednjoškolaca koji su na tom natjecanju bili najbolji imaju šansu natjecati se u Izbornim pripremama za četiri mjesta u najprestižnijem informatičkom timu – onom međunarodnom olimpijskom, a tako će biti i ove subote i nedjelje. No, ove godine tu je priliku dobilo njih samo sedam.

Nema mjesta za još jedan stol?

Tajnik Zagrebačkog računalnog saveza Zdravko Škokić, čijeg je Ivan član, smatra da se radi o diskriminaciji, a to opravdava dugogodišnjom praksom odabira koja je ove godinem, kaže, prekinuta.

Foto: Zagrebački računalni savez

- Ako su se 2015. i 2016. pozivali učenici koji su bili čak jedanaesti, zašto se presedan čini na učeniku ove škole, koji je ujedno jedan od tri najmlađa među osam najboljih hrvatskih programera? - pita Škokić, a usput spominje i da je Jambrešić imao dovoljno bodova da upadne u to elitno natjecanje kad se usporedi s prijašnjim godinama.

- Prije tri godine sedmopozicionirani je imao 200 bodova, a pozvan je i osmi koji je imao 173 boda, a nakon osmoga su bila pozvana još tri učenika. Ove godine bi osim sedmog koji je imao istih 200 bodova, morao biti pozvan barem još i osmi (Ivan) koji je imao 177 bodova – ističe, napomenuvši da se na ovu odluku žalila i njegova škola.

A razlog zašto se Ivana nije pozvalo na Izborne pripreme Škokić vidi u organizacijskim propustima Hrvatskog saveza informatičara. Naime, pripreme se u obje skupine – juniorskoj i seniorskoj – održavaju u isto vrijeme i na istom mjestu. Organizator se, kaže Škokić, pravda da u dvorani koja je na raspolaganju za dodatnog natjecatelje jednostavno nema dovoljno prostora.

- Zagrebački računalni savez je predložio da u prostor stavi još jedan stol kako bi i Ivan Jambrešić dobio mjesto i mogao dobiti pozivnicu. Ako stane 15 stolova – stane i šesnaesti – ističe.

Foto: Zagrebački računalni savez

HSI: Nema to nikakve veze

To što se oba natjecanja održavaju u isto vrijeme i isto mjesto nema nikakve veze s tim što Ivan Jambrešić nije pozvan na Izborne pripreme, kažu u Hrvarskom savezu informatičara, koji organizira ta natjecanja. Istina, prvi puta se dogodilo da se i juniorske i seniorske izborne pripreme istodobno, ali to je zbog toga što je ono za osnovnoškolce još uvijek relativno "friško" pa se još pokušava organizacijski uklopiti s onim za srednjoškolce. I istina je da za Ivana u dvorani nema mjesta, no to nema nikakve veze. Presudili su, naime, njegovi bodovi na natjecanju.

- Uobičajena je praksa znanstvenog povjerenstva koji bira natjecatelje da, nakon šestog na rang listi, crtu podvuku kod mjesta koji ima najveću bodovnu razliku u odnosu na onog iznad njega. To može od sedmog mjesta do desetog. Ove godine, Ivan je odlično kotirao, no imao je bodovnu razliku u odnosu na mjeseto iznad njega od 23 boda što je bilo najviše i Povjerenstvo je tu podvuklo crtu – objašnjava predsjednik HSI-a Vlado Lendvaj, uz nemalu dozu žaljenja. Pokušao je, kaže, urgirati da i Ivana "ubace" na Izborne pripreme jer se ipak radi o nadarenom učeniku koji je visoko kotirao, no Povjerenstvo je, kaže, odlučilo prema svojim čvrstim kriterijama.