Ignoriraju nas i ništa ne govore. A kamo će naša djeca u školu na jesen?

Preživjela je dva svjetska rata kao i onaj Domovinski, a ostala je stajati čak i kad je veliki potres iz 1880. oštetio velik dio zgrada u Zagrebu. Osnovna škola Miroslava Krleže na Kaptolu ove godine slavi 190 godina, a u tom je razdoblju preživjela baš sve što ju je pogodilo, no potres od prije dva mjeseca bio je pravi “nokaut”. Zgrada škole iz 1876. razorena je i neupotrebljiva, a njezini učenici, kao i učenici iz još 24 “crvena” i “žuta” zagrebačka obrazovna objekta, do kraja školske godine nastavu će pohađati u drugim ustanovama. To je dobro kao vatrogasno rješenje, no ne bi li bilo fer, pitaju njihovi roditelji, kad bi se dva mjeseca nakon potresa znalo što će s njihovom djecom biti na jesen?

“Čačkaju” po dokumentima

Jer, prema podacima iz Grada, 11 je osnovnih i srednjih škola čiji se učenici tada sigurno neće vratiti u školske klupe, budući da se kraj njihove obnove predviđa tek na jesen ili u prosincu 2021. Još dvije škole – Gornjogradska gimnazija i Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, “finiširane” bi trebale biti godinu dana poslije, u rujnu 2022., što znači da će bez svog “doma” biti čak dvije školske godine. A gdje će djeca nastavu pohađati u međuvremenu, pita Alice Jurak. I 61 dan poslije, odgovor još čeka. Pokrenula je zato Facebook grupu “Zagrebačke škole oštećene u potresu”, a u njoj roditelji, njih 700, dijele informacije. “Čačkaju” tako po gradskim stranicama i čitaju dokumente, jer službenih informacija još uvijek, kaže Jurak, nemaju.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL 21.05.2020.,Zagreb - Alice Jurak i roditelji ispred osnovne skole Miroslava Krleze koja je ostecena u potresu. Photo: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

– A pitanja je mnogo. Poput onog hoće li nam djeca zbog “gostovanja” ići isključivo u popodnevnu smjenu. I koliko je točno djece koja na jesen nemaju kamo na nastavu. Brojila sam i došla do brojke od oko 6000 – kaže Jurak, majka dvoje učenika OŠ Miroslava Krleže, u kojoj će nastava ponovno početi tek na jesen 2021.

Za srednjoškolce imaju plan

Iz Gradskog ureda za obrazovanje pojašnjavaju da će učenici posebno oštećenih škola i dalje biti “podstanari” u drugim, jednosmjenskim školama, a koje će to biti trebalo bi biti poznato do kraja tjedna. Također su istaknuli da djeca nipošto neće ići samo u popodnevnu smjenu. Što se tiče srednjih škola, učenici sedam oštećenih srednjih škola bit će raspoređeni u tri gimnazije i tri strukovne škole, dok će se dio đaka iz Škole primijenjene umjetnosti preseliti u OŠ Kajzerica.

Foto: Marin Tironi/PIXSELL 28.03.2020., Zagreb - Predsjednik Zoran Milanovic u obilasku ostecenih objekata Medicinskog fakulteta Sveucilista u Zagrebu. Photo: Marin Tironi/PIXSELL

Dvije plesne škole – ona za balet i Umjetnička plesna škola Silvija Hercigonje, sljedeću će škol - sku godinu provoditi u prostorima Pučkog otvorenog učilišta. Na sa - naciju objekata čekaju i fakulteti, a dok čekaju pomoć države ili Grada, neki su se u sanaciju najnužnijeg upustili sami. Učinio je to Priro - doslovno-matematički fakultet, a štetu procjenjuju na 20 milijuna kuna. Najgore su stradale, objašnjava dekanica Aleksandra Čižmešija, zgrade biološkog odsjeka na Rooseveltovu trgu kao i one na Marulićevu trgu, gdje su nastavu slušali studenti geografije. Pokrenuli su tako i humanitarnu akciju prikupljanja sredstava. Donacije primaju još dva fakulteta koji su među onima koji su najgore prošli Medicinski i Pravni, a pomoć čeka i Ekonomski, Filozofski, Fakultet političkih znanosti...