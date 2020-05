Donosimo odgovore: Koje će škole biti obnovljene do jeseni ove, a koje tek 2022. godine?

Gdje će moje dijete ići u školu na jesen? Jedno je to od bezbroj pitanja koja neprestano postavljaju roditelji učenika čije su škole stradale u potresu. Jer, mada je Grad Zagreb objavio popis lokacija u koje će učenici iz škola poput OŠ Bukovac, OŠ Miroslava Krleže i OŠ Vugrovec-Kašina provoditi svoje dane do kraja ove školske godine neizvjesno je, kažu roditelji, što će se dogoditi u idućoj. A nitko ništa ne govori, dodaju, ne spominju se planovi. Kad ćemo, ponavljaju, znati gdje ćemo s djetetom na jesen?

Kako nam je Gradski ured za obrazovanje ranije rekao, 25 je osnovnih i srednjih škola te vrtića koji su dobili žutu ili crvenu oznaku, a također su nam rekli da će većina njih biti spremna za svoje učenike do jeseni. Tako stoji i u Izvješću o štetama na odgojno- obrazovnim objektima koje objavio Grad Zagreb, a u kojem je, kategorizirano po oznakama popisano stanje svih zagrebačkih škola i škola na dan 27. travnja, kao i predviđeni datum kad se očekuje kad će se pojedina zgrada vratiti u funkciju.

Iz njega se može vidjeti da će učenici "crvene" Gornjogradske gimnazije te "žute" Škole primjenjene umjetnosti i dizajna na povratak u stare školske klupe morati čekati najduže, jer se završetak obnove na njihovim objektima planira tek za rujan 2022. godine. Sve do 31. prosinca 2021. godine radit će se na OŠ Bukovac koja bi trebala dobiti kompletnu rekonstrukciju, kao i na Hotelijersko-turističkoj školi koja bi se dogodine trebala preseliti u preuređene prostore Učeničkog doma na Botićevom trgu, a isti je rok predviđen za Školu za klasični balet.

Do početka školske godine 2021/2022. obnovljene bi trebale biti OŠ Petra Zrinskog u Krajiškoj te OŠ Vugrovec-Kašina, kao i OŠ Miroslava Krleže na Kaptolu. Tad bi trebale biti završene i dvije srednje škole, i to Prva ekonomska škola, Gimnazija Tituša Brezovačkog te Učenički dom Ante Brune Bušića u Gajevoj ulici. Sve druge oštećene osnovne i srednje škole prema Izvješću trebale bi biti spremne do početka nove školske godine s time da bi neki “žuti” objekti poput OŠ Markuševec i XI. gimnazije, dovršeni trebali biti i do kraja lipnja, odnosno sredine srpnja.

Što se tiče vrtića, četiri su ukupno označena žuto, a svi bi trebali biti sanirani do jeseni. Dječji vrtić Gajnice i DV Krijesnica rok završetka imaju 1. rujna, vrtić u Markuševcu bi dovršen trebao biti mjesec dana kasnije, dok će najranije saniran biti Dječji vrtić Vjeverica u Ulici Šufflaja, i to do 15. srpnja.