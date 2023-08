Nove tramvajske linije u Zagrebu: Gradit će se u dvije etape, u prvoj 3700 metara pruge

Iako je obećanje staro više od desetljeća, a projekt postoji već sedam godina, napokon se dogodio pomak po pitanju gradnje novih tramvajskih trasa u metropoli. Tračnice bi se uskoro, prođe li sve u redu, mogle polagati u Heinzelovoj. Naime, završen je otvoreni postupak javne nabave za izradu projektne i tehničke dokumentaciju za novu dionicu dugu 3700 metara koja će se protezati od Ulice kralja Zvonimira, Heinzelovom i Radničkom ulicom do okretišta u Savišću.

Posao izrade dokumentacije obuhvaća i sve potrebne dozvole, a procijenjen je na oko pola milijuna eura. Stigla je jedna zajednička ponuda tri ponuditelja. Osječki Rencon, splitski Geoprojekt i zagrebački Inženjerski projektni zavod za 549.900 eura pripremit će papire koji bi, prema prijedlogu ugovora koji je sastavila gradska uprava, trebali biti gotovi u roku od pet mjeseci, odnosno do kraja godine. Nakon što se sve potvrdi na papiru, moći će se krenuti u potragu za izvođačem i gradnju, koja bi, najavljuju iz Grada, trebala biti brža.

– Planirana je gradnja dvokolosiječne pruge s kontaktnom mrežom te ispravljačkom stanicom. Projektom su planirana nova rješenja kolosiječne konstrukcije s jednostavnom i brzom ugradnjom, većom trajnošću, manjom bukom te jednostavnijim održavanjem – kazali su nam proljetos iz gradske uprave. Usto, na trasi se planira i rekonstrukcija kanalizacije sagrađene između 1920. i 1950. godine. Svoje smjernice kako nova trasa treba izgledati dao je i ZET.

Gradski prijevoznik predlaže gradnju u dvije etape. Prvu od Vukovarske do Savišća, kamo bi onda vozila linija 2 dok se ne sagradi i druga etapa od Vukovarske do Zvonimirove. Na nešto manje od četiri kilometra pruge planirano je 9 obostranih stajališta. Novim bi tračnicama, prema smjernicama, trebala voziti produžena linija broj 1, koja sada vozi od Zapadnog kolodvora do Borongaja, no umjesto toga po novom će na Zvonimirovoj skretati u Heinzelovu i nastavljati novom trasom.

Za to u ZET-u planiraju osam tramvaja koji će voziti svakodnevno u prosjeku slijedom polazaka svakih 10 minuta. Od ostalih projekata novih tramvajskih trasa najbliže realizaciji je oko dva kilometra pruge od okretišta u Zapruđu, Sarajevskom cestom do Ranžirnog kolodvora.

Sljedeće godine planira se izabrati izvođača radova koji će za 20 milijuna eura u 12 mjeseci od sklapanja ugovora položiti tračnice. A novim tračnicama trebali bi voziti i novi tramvaji. Proljetos je potpisan ugovor za nabavu 20 novih Končarevih tramvaja koji bi ulicama metropole trebali početi voziti na proljeće 2025. godine. Do tada voznom će parku pomoći 10 rabljenih tramvaja za čiju je nabavu prije nekoliko dana završio međunarodni javni natječaj. Plan je da prva rabljena vozila stignu već najesen.

