Holding blokiranim djelatnicima dovodi financijske savjetnike

Prvo je formiran tim, a onda je taj tim zaključio da se blokiranima može pomoći tako da se angažira tvrtka koja će dijeliti financijske savjete. Radionice, ali i individualne konzultacije o novcu uskoro će moći pohađati djelatnici Holdinga jer upravo gradski komunalni div odlučio je svojim zaposlenicima pomoći da se izvuku iz eventualnog duga.

Radionice i savjetovanja

Za dolazak “gospodarskih subjekata koji se bave uslugama financijskog savjetovanja” raspisan je i natječaj, koji traje još do ponedjeljka, a oni koji se jave za posao, bit će pozvani da u razdoblju od 29. travnja do 2. svibnja predstave na koji točno način mogu pomoći blokiranim holdingovcima, nakon čega će trgovačko društvo odlučiti o tvrtki koja bi za njihove djelatnike u krizi bila najbolja. U samom Holdingu, kažu nam, na ovaj su se potez odlučili jer je tako savjetovao poseban za to tim, osnovan krajem lanjskog listopada.

– U svrhu pomoći blokiranim radnicima uprava je donijela odluku o imenovanju tima za pomoć blokiranim radnicima Zagrebačkog holdinga 26. listopada 2018. godine. Tim je razmotrio i raspravio više različitih modela mogućih mjera za pomoć blokiranim radnicima, od kojih neki nisu mogući zbog problema u različitom postupanju prema radnicima, a neki zbog ograničenja koja nameću porezni propisi – objašnjavaju u Holdingu koja je bila zadaća posebno oformljene “jedinice za dugove” pa dodaju kako je tim, iz navedenih razloga, predložio suradnju s nekim od trgovačkih društava koji obavljaju poslove financijskog savjetovanja. Radnicima bi se, ističu u Zagrebačkom holdingu, moglo na taj način ponuditi pohađanje organiziranih radionica, ali i individualnih savjetovanja ili u središtu firme ili pak u podružnicama, odnosno u “prostorijama trgovačkih društava u vlasništvu Holdinga”. Zaposlenici, primjerice, Čistoće, Zagrebačkih cesta ili Gradske plinare, ali i ostalih podružnica, trgovačkih društava i ustanova kojima upravlja Holding, po financijski savjet neće morati nakon posla, već se “vrijeme održavanja savjetovanja i edukacija može se prilagoditi radnom vremenu radnika u smislu da se mogu održati i u vrijeme radnog vremena”. Blokiranih je, kako kažu sindikati koji djeluju unutar gradskog poduzeća, oko trećina zaposlenih pa angažiranost firme u pronalaženju financijskih savjetnika podržavaju.

Do deblokade računa

Ono što pak ističu iz samog Holdinga jest da će oni tvrtku za pomoć blokiranima angažirati, ali neće je i platiti.

– Navedena usluga ne predstavlja trošak Zagrebačkog holdinga – kažu iz ureda uprave pa dodaju kako će se usluga savjetovanja za radnike naplatiti – radnicima. Postoji, međutim, “caka”. Kako su nam objasnili iz Holdinga, tvrtka koja dobije posao financijskog savjetovanja svoje će usluge moći naplatiti samo u slučaju uspješno realiziranog posla. Točnije, ako djelatnika dovedu do financijskog oporavka, odnosno reprograma duga ili deblokade računa.

