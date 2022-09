Hoće li zbog nove regulacije u centru Zagreba biti kaos? 'Ovo je najgore što su mogli napraviti!'

Hoće li nova prometna regulacija u centru grada stvoriti dodatne gužve i stres za vozače? Neupitno, slažu se i biciklisti i pješaci i vozači s kojima smo razgovarali, no razlikuju se mišljenja o tome je li ili nije riječ o potezu koji će na kraju biti bolji za sve. U Prilazu Gjure Deželića mogu se vidjeti svježa boja i čunjevi te znakovi upozorenja koji pokazuju da se tom žilom kucavicom sad drukčije prometuje, a sve je dio plana gradske vlasti da metropolu prilagodi biciklistima. Do ponedjeljka ta je ulica koju mnogi zovu neslužbenim zelenim valom imala tri prometna traka po kojima se vozi u smjeru istoka, no sad su vozačima na raspolaganju samo dva jer su parkirna mjesta s pločnika pomaknuta na treći, sjeverni trak, a na preostalom bi se prostoru uskoro trebale ucrtati dvije biciklističke staze.

Ovo je najgore što su mogli...

Na prvu zvuči kao dobro rješenje, no nije trebalo dugo čekati i počeli su komentari o potencijalnom problemima koje nova situacija može proizvesti. Jedni tako kažu da će nova regulacija paralizirati promet ulicom koja je žila kucavica grada, a neki smatraju da će zbog kolona koje će se neminovno stvoriti u zraku biti više zagađenja iz auspuha vozila. Obišli smo Deželićev prilaz jučer rano ujutro i primijetili da se sad zaista vozi po jednom traku manje te da su na njoj iscrtana parkirna mjesta. Gužvi, doduše, nije bilo, no vozilo se sporije nego inače, a susjedi su nam rekli da je stvar u tome da se promet još nije posve vratio u normalu. I oni su, kažu, zabrinuti jer misle da će ovaj dobronamjeran potez Grada biti zapravo autogol i velik problem za sve vozače. Nakon rujna i početka nove školske godine, strahuju, doći će do kaosa.

– Tu sam na Britancu, vozim i auto i bicikl. Kao vozaču na dva kotača potez mi se sviđa, ali nije se trebao napraviti pod ovu cijenu. Ujutro je ovdje čep, bit će sad još veći. Ali valjda nisu imali drugog rješenja – kaže Petra Pavić.

Radovi na novoj regulaciji prometa u Prilazu Gjure Dezelica gdje se radi nova biciklisticka staza, te ce umjesto tri biti dvije prometne trake.

Zadovoljni su novom situacijom u Sindikatu biciklista, jednoj od organizacija koja okuplja najveći broj ljubitelja pedaliranja, a istaknuli su i da se stabla u ulici zbog ovog pothvata neće dirati. Svjesni su, kazali su, da postoje i oni kojima se nova situacija ne sviđa, no smatraju da se stvar ne sagledava cjelovito.

– Ljudi koji često voze automobile i ne primjećuju da je motorni promet već desetljećima privilegiran i potican usprkos tome što je društveno najštetniji oblik prijevoza, a racionalno rasuđivanje često je blokirano dugogodišnjim navikama i osobnim interesom, što je i očekivano s obzirom na desetljeća navikavanja građana na takav oblik prijevoza. Zbog toga se stvorio dojam kao da se zabranjuje promet u Prilazu Gjure Deželića, a ne da je riječ o tome da se tek ukida jedan od tri prometna traka. Slažemo se da je riječ o "žili kucavici" i neprihvatljivo je da takva prometnica, koja se nalazi u centru grada, dosad nije imala izdvojenu stazu za bicikliste. Ovom izmjenom taj se nedostatak konačno i otklanja što pozdravljamo kao i mnogi građani koji koriste bicikl – kažu u Sindikatu biciklista.

Koliko je ova prometna situacija podijelila javnost, svjedoči i činjenica da se ni prometna struka ne može dogovoriti je li to bio pametan potez ili ne. Sudski vještak za cestovni promet Goran Husinec tako ideju podržava i smatra da je odluka gradske uprave dobra.

– Naravno da će sad biti gužve, ali će biti i više biciklista pa se nadamo da će biti manje auta. Moramo se prilagoditi jedni drugima i stvoriti skladan suživot svih sudionika u prometu. I pješaka i biciklista i vozača. Ljudi bi trebali manje autima ići u grad te biti svjesni da nisu jedini na cesti – govori Husinec.

Željko Marušić, profesor s Prometnog fakulteta, s druge se strane nikako ne može složiti s kolegom. Ne samo da je to loš pothvat, smatra on, već je očigledan dokaz da gradska vlast ne zna što radi. Kad smo ga nazvali za mišljenje, toliko je bio uzrujan da je na mahove gotovo vikao.

Radovi na novoj regulaciji prometa u Prilazu Gjure Dezelica gdje se radi nova biciklisticka staza, te ce umjesto tri biti dvije prometne trake.

– Od svih rješenja, ovo je najgora stvar koju su mogli napraviti. Zašto? Jer svako sužavanje jedne od najprometnijih gradskih ulica znači pravu katastrofu. Protočnost će se izgubiti na jednom vitalnom pravcu za grad. Dakle, za dolazak iz Malešnice do V. gimnazije u centru grada sad treba sat vremena, a po ovoj novoj regulaciji trebat će sat i pol. Ovakvo reguliranje s biciklističkim stazama ispada kao praćenje nekakvih trendova bez promišljanja. Uvjeren sam – ovim potezom izgubit će se mnogo više nego dobiti. Ja bih gradskoj vlasti predložio da smjesta zaustavi ovu mjeru, a kao nekakav poticaj biciklizmu uveo bih da oni koji nemaju auto ne moraju plaćati prirez u gradu – rječit je bio prof. Marušić.

Plus 1000 parkirnih mjesta

Novi projekt u Deželićevu prilazu samo je jedan od nekoliko njih koje Grad trenutačno provodi. Pohvalio se njima nedavno dogradonačelnik Luka Korlaet te najavio, između ostalog, i gradnju 1000 novih parkirnih mjesta za bicikliste do kraja ove godine. A počinju radovi i na projektu Greenway, velikoj biciklističkoj ruti koja prati tok rijeke Save od granice sa Slovenijom sve do Lijevog Dubrovčaka, ukupne dužine 121,6 kilometara. Početkom rujna počinju radovi na prvoj etapi te staze koja će se na 1,7 kilometara protezati između Blata i Jadranskog mosta.

– Zatim započinje druga, do Mosta slobode, a posljednja faza radova izvest će se do Mosta mladosti – rekao je Korlaet. Treći projekt je gradnja biciklističke magistrale duge 23 kilometra u istočnom dijelu Zagreba, koja će se prostirati uz prugu od Studentskog centra sve do Dugog Sela, a dio će ići i ispod vijadukta željeznice.

– Dobili smo sve potrebne koncesije od Hrvatskih željeznica – napomenuo je Luka Korlaet. •

Što kažu Zagrepčani?

Davorka Geršak: Drago mi je da će biciklisti imati više prostora, a i meni je lakše kao vozaču jer ne moram paziti na njih, ali gužve su i ovako velike, a bit će još veće

Petra Pavić: Kao biciklistu, drago mi je što se misli na nas, ali mislim da je cijena prevelika. Ipak je Deželićev prilaz prometna "žila kucavica" metropole

Anamarija Rajman: Gužvi će biti, ali možda će nova situacija motivirati vozače automobila da se više okrenu biciklima. Tako će manje zagađivati zrak i gušiti promet