Herman predao potpise: 'Zagrepčani žele promjene'

STRATEŠKI PROJEKT

Zagreb dobiva Kongresni centar, evo gdje će se nalaziti: 'Planiramo i hotel te dvoranu za kulturu'

Do sad je služilo kao šljunčano parkiralište. Sad je to zemljište u Gradskom vlasništvu, pa se s njime sad može raspolagati. Nadbiskupija je 1997. pokrenula zahtjev za povrat nekretnine, sud je to odbio prošle godine, objasnio je Tomašević.