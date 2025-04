Svi problemi Tomaševićevog megaprojekta: Radovi su trebali početi prije dvije godine, a cijena je otišla gore za - duplo

Da, bilo je skeptika, ali iduće godine počinju radovi, a jedan od najmodernijih stadiona u Europi moći ćemo posjetiti u proljeće 2025., rekao je u lipnju 2023. gradonačelnik Tomislav Tomašević, najavljujući rekonstrukciju zdanja u Kranjčevićevoj. Došli smo do sredine proljeća o kojem je govorio, no umjesto prizora navijača Lokomotive kako skandiraju na tribinama, jučer smo gledali polaganje temeljca za objekt koji bi, bude li sve po planu, trebao biti dovršen za 18 mjeseci, odnosno do kraja 2026. godine.

Posao povjeren Strabagu

– Znam da su mnogi desetljećima slušali o novom stadionu i nisu vjerovali, a neki neće vjerovati sve dok se ne završi. Zagreb će prvi put nakon 55 godina dobiti stadion s četiri tribine. Ovaj se projekt mora ostvariti, više nema natrag – rekao je Tomašević prije nego što je s glavnim tajnikom Hrvatskog nogometnog saveza Tomislavom Svetinom, direktorom Lokomotive Božidarom Šikićem te predstavnicima Dinama Zvonimirom Bobanom i Velimirom Zajecom na gradilištu bacio prvu lopatu. Tim je činom počela realizacija jednog od najznačajnijih projekata gradske vlasti, a kako je i sam kazao, trebalo je u međuvremenu premostiti i niz prepreka.

Prva od njih, podsjetimo, pojavila se još tijekom izrade projekata, a samo rješavanje te zavrzlame hodogram je pomaknuo za najmanje pola godine. Idejni projekt izradio je, naime, Arhitektonski fakultet, no do problema je došlo kod odabira izvođača za glavni i izvedbeni. Nakon dugotrajnog natječaja kao najjeftiniji ponuditelj odabrana je osječka tvrtka Sirrah, koja je projektirala i Opus Arenu, no do potpisivanja ugovora trebalo je proći još neko vrijeme jer je Arhitektonski fakultet, koji se također javio, uložio žalbu pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM), a ona je u veljači 2024. odbačena kao neosnovana.

Krajem godine pak raspisan je natječaj za izvođača radova, a vrijednost projekta skočila je s procijenjenih 20 na 35 milijuna eura. Posao je dobila tvrtka Strabag, koja ga je pristala obaviti za 38 milijuna eura, odnosno 47 milijuna s PDV-om. Grad se usto morao baviti rješavanjem imovinskopravnih odnosa pa su tijekom lanjskoga rujna kupljeni dvorište i tri derutne kuće u Badalićevoj, a kako bi, prema sigurnosnim preporukama Uefe, stadion imao prilaz i iz Adžijine, ove su godine i tri parcele u toj ulici plaćene 1,83 milijuna eura.

Planove su prolongirali i problemi sa statikom zapadne tribine, koja će se, unatoč prvotnim namjerama, morati rušiti, a rekonstrukcija stadiona izazvala je i val kritika u redovima arhitektonske struke. Najveći prigovor bio je upravo taj što se projekt vodi kao rekonstrukcija postojećeg, a ne gradnja novog stadiona, čime je izbjegnuta potreba za provedbom arhitektonskog natječaja, što je propisano gradskim Generalnim urbanističkim planom. Pisalo se i o postupcima razlamanja čestice na kojoj se objekt nalazi kako bi Grad postao sam sebi susjed. Uz stadion su, naime, nastale dvije nove čestice širine po jedan metar s obje strane objekta i time je uklonjena mogućnost susjeda da upute žalbu na građevinsku dozvolu. Posljednja je kontroverza pak iz veljače, kada je raspisan natječaj za odabir stručnog nadzora. Vrijednost od 100.000 eura premalena je za tako velik projekt, procijenili su upućeni pojedinci, a novi je šok nastao kada je odabrana tvrtka Trasa Adria koja će posao obaviti za samo 50.000 eura bez PDV-a.

Preduvjet za Maksimir

Što se tiče budućega zdanja u Kranjčevićevoj, bit će to suvremeni kompleks s 11.163 sjedeća mjesta, a ondje će se moći igrati i utakmice hrvatske reprezentacije te Europske i Lige prvaka.

– Moderan stadion uključuje i boks lože te solarnu elektranu od 1 MW na krovu. Ispred njega će biti i trg od 6300 kvadrata, novi javni prostor u ovom dijelu kvarta – kazao je dogradonačelnik Luka Korlaet. Podići će se četiri natkrivene tribine te postaviti grijani hibridni travnjak i difuzni LED reflektori duž cijeloga zdanja, a na istočnoj strani objekta planirano je parkiralište s 450 mjesta uz mogućnost proširenja prema Adžijinoj ulici. Parkiralište na zapadnoj strani pak bit će ukinuto kako bi se oslobodio prostor za trg, a na tom će mjestu biti uređeno 608 mjesta za bicikle. Stadion će imati i restoran i kafić, kao i vertikalni vrt, a njegova je rekonstrukcija, podsjetimo, preduvjet za gradnju stadiona u Maksimiru, kamo će se za trajanja radova u Kranjčevićevoj privremeno preseliti igrači Lokomotive. Poslije dovršetka počet će rušenje maksimirskoga zdanja, a novo bi ondje trebalo niknuti do 2029. godine.

Objekt u Kranjčevićevoj, spomenimo, otvoren je 1921., a u svojoj je povijesti preživio i dva velika požara. Na travnjaku su 1977. svirali i rock velikani Dire Straits, a na stadionu je 28. svibnja 1991. godine održana i glasovita svečana smotra formiranih brigada Zbora narodne garde, postrojbi MUP-a i specijalnih jedinica. •