Gradski zastupnici o sazivu zagrebačke Skupštine: Bilo je burno i izazovno

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u srijedu su se osvrnuli na saziv ove Skupštine te ocijenili da je bilo burno i izazovno od početka do kraja, a posebice u vrijeme pandemije i potresa.

"Bilo je burno, bile su to ove zadnje četiri godine Milana Bandića. Mislim da će to obilježiti, na neki način, ovaj mandat", istaknuo je predsjednik Kluba nezavisnih zastupnika Renato Petek. Rekao je da mu je bilo najbitnije da bude prisutan na svim sjednicama, da se zalaže za ono što građani od njega traže, da postavlja pitanja i da daje konkretne prijedloge.

Mišić: Oporba je ipak uspjela ponešto "izgurati"

Potpredsjednik zagrebačke Gradske skupštine SDP-ov Matej Mišić smatra da je Gradska skupština postala "mjesto velikih rasprava", a podsjetio je i kako je opozicija uspjela izgurati neke stvari - inzistiranjem opozicije srušen je GUP, a zaštićeno je područje hipodroma koje su pokojni gradonačelnik i aktualna Gradska uprava željeli pretvoriti u megacentar.

Uspjeli smo "'skinuti" kompostanu u Brezovici i drobilicu građevinskog otpada u Podsusedu, dodao je. Međutim, dodao je i kako je nekoliko negativnosti obilježilo ovaj mandat, a najviše "proračunska sjednica" kada se odlučivalo o proračunu za 2019.

"Tada je preko noći troje zastupnika promijenilo 'boju dresa' i prešlo na drugu stranu. Tada su trebali biti održani izvanredni izbori za Gradsku skupštinu i nakon toga, naravno, ukoliko nova Skupština ne bi izglasala proračun tada bi išli na izbore, prijevremene, za gradonačelnika", podsjetio je.

Mišić je ocijenio i da komunikacija u Gradskoj skupštini - pojedinih članova Gradske uprave i gradonačelnika koji se znao vrlo negativno obraćati zastupnicima- nije nešto što im je na ponos.

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika GLAS-a i HSU-a Anka Mrak-Taritaš rekla je kako će ovaj saziv pamtiti po temi "Manhattan" i po nesnalaženju nakon potresa što je, kaže, pokazalo razmjere neupravljanja Gradom, kao i po Skupštini za koju tvrdi da je "stabilna koalicija stranke pokojnog gradonačelnika i HDZ-a". Žalosti je što u brojnim resorima nije bilo pomaka, a osobito kad je riječ o gradskoj imovini.

Mrak-Taritaš: Proračun je bio "gradonačelnikov bankomat"

Ocijenila je i da je pokojni gradonačelnik doživljavao gradski proračun "kao osobni bankomat" te poručila da s tim treba završiti. Gradski zastupnik stranke Bandić Milan 365 - Stranka rada i solidarnosti Slavko Kojić rekao je da mu je početak rada Skupštine bio nelagodan.

"Početak je bio meni nelagodan zbog toga što smo pod pritiskom apologeta režima koji je propao za vrijeme Drugog svjetskog rata proveli postupak promjene naziva Trga maršala Tita. Osobno sam za tu promjenu, međutim, način na koji je to rađeno meni nije prihvatljiv", rekao je i dodao kako bi bilo dobro da je o tome raspisan referendum.

"I naravno, u sjećanju će mi ostati trajno kraj tog četverogodišnjeg razdoblja i smrt pokojnog gradonačelnika, mog prijatelja gospodina Milana Bandića s kojim sam proveo više od pola života", istaknuo je Kojić.

Nestranački gradski zastupnik Tomislav Stojak ocijenio je da je ovaj saziv Skupštine u raspravama bio najkvalitetniji u posljednjih nekoliko mandata, te da su svi oni koji nisu bili pripadnici vladajuće većine pridonijeli da "mnoge nepodopštine koje su se spremale ovome gradu izađu na površinu".

Stojak je rekao da će ovaj saziv pamtiti definitivno po proračunu prihvaćenom u zadnjoj sekundi 2018., sa 26. glasom, jer su tada, da taj proračun nije prošao, "imali šansu mijenjati političke odnose u Gradu Zagrebu". Dodao je da se tada shvatilo kako gradska vlast funkcionira, a to je- zakulisno, s tajnim dogovorima i s ljudima koji su odjednom otkrili sve blagodati Gradske uprave Milana Bandića.

Tomašević: Ni jedna točka nije prošla "lišo", Ilijaš: Pravilno smo reagirali, a oporba nepotrebno opstruirala

Predsjednik Kluba lijevog bloka Tomislav Tomašević (Zagreb je NAŠ!) smatra da će ovaj saziv biti upamćen po dugim i sadržajnim sjednicama, jer oni iz oporbe nisu htjeli da ijedna točka prođe "lišo". Kaže da se i po statistici pokazuje da je najaktivniji zastupnik po kvantiteti rasprava, replika...

Prisjetio se i jednog svog fizičkog izbacivanja iz Skupštine kada je upozorio na potencijalne malverzacije oko javnih nabava vezano za opremu za otpad. Kaže da je imao i tužbu za klevetu od te firme koju su na kraju povukli. Prisjeća se i da je imao poziva na fizički obračun s nekim gradskim zastupnicima.

Njegova kolegica iz istog kluba, Rada Borić (Nova ljevica) rekla je da su oni iz oporbe "promijenili Skupštinu, borili su se za interese građana i upozoravali na sve ono za što su smatrali da nije bilo u redu".

Predsjednik Kluba gradskih zastupnika HDZ-a Kazimir Ilijaš smatra da je mandat bio iznimno izazovan zbog pandemije koronavirusa i potresa.

"Dakle, to su svi oni izazovi s kojima smo se mi kao i naši sugrađani suočili i mislim da smo isto tako u određenim trenucima i sukladno našem djelokrugu i nadležnostima koje kao zastupnici imamo pravilno reagirali i da će to naši sugrađani na određeni način znati i prepoznati", istaknuo je Ilijaš. Smatra da je rad Gradske skupštine karakterizirao nekad nepotrebne opstrukcije oporbe na način da su rasprave održavale kada za to nije bilo potrebno ili kad su se napuštale sjednice koje su bile u tijeku.

"Vjerujem da smo i mi kao i svi gradski zastupnici, bilo iz opozicije ili pozicije dali određeni obol u razvitku grada Zagreba u ovim teškim okolnostima u kojima živimo", poručio je Ilijaš.