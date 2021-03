Grad Zagreb će podmiriti račune struje građanima u stambenim kontejnerima

Grad Zagreb će podmiriti račune distributerima električne energije ili nadoknaditi iznos plaćenih računa za struju građanima koji su smješteni u stambene kontejnere nakon potresa, odluka je koju su u utorak na sjednici Skupštine zastupnici jednoglasno prihvatili.

Korisnici tako sada imaju pravo na podmirivanje računa ili nadoknadu iznosa računa za električnu energiju do prestanka korištenja stambenog kontejnera. Mogu ostvariti to pravo podnošenjem zahtjeva Gradu Zagrebu za podmirivanje neplaćenih računa ili nadoknadu plaćenih iznosa računa za električnu energiju koji su ispostavljeni do kraja travnja 2021.

Osim toga su dužni dostaviti specifikaciju i preslike neplaćenih računa ili dokaze o plaćanju računa te dokumentaciju koja je nužna za isplatu sredstava. Grad Zagreb će u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva podmiriti iznos neplaćenih računa ili nadoknaditi plaćene iznose računa za električnu energiju koji su ispostavljeni do kraja travnja 2021.

Za račune koji će se ispostavljati od 1. svibnja 2021., mjesečno će se nadoknađivati iznos plaćenih računa u visini utroška električne energije bez naknada i kamata, a najviše do 3.000 kuna mjesečno po stambenom kontejneru, u roku od 15 dana od dana zaprimanja dokaza o plaćanju računa za električnu energiju.

Zastupnici su na sjednici prihvatili i gradonačelnikov prijedlog Zagrebačke strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti te prijedlog akcijskog plana Grada Zagreba za provedbu Europske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnoj razini, oba dokumenta za razdoblje od 2021. do 2025.

Zastupnici su od jutros uspjeli raspraviti tek deset od ukupno 66 točaka dnevnog reda. Nastavak sjednice je u srijedu, 17. ožujka u 9,30 sati, a pred zastupnicima je još 56 točaka.