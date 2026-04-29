'Ima ih po cijelom gradu, sve sam začepio, i dalje ulaze u stan': Očajan Zagrepčani razmišlja o selidbi zbog ove najezde

Inače su se počeli pojavljivati u lipnju ili srpnju, a ove godine već u travnju. Početak je to objave koju je na Reddit stavio Zagrepčanin koji se na Kvatriću muči sa žoharima. "Ono što sam radio do sada je začepljivanje svih rupa i rupica u zidovima, oko cijevi, kod lajsni itd., no i dalje negdje ulaze. Razne otrove postavljao, no i dalje ih ima. Bumortina više ni nema za kupiti, čuo sam da je deda koji je to proizvodio otišao u mirovinu, a formulu/patent ne želi prodati", objašnjava.

Mislim, nastavlja, da deratizacija stana nema smisla jer ih je jednostavno prepun Zagreb. "Dok hodam ulicom svako malo ih vidim zgažene po cesti. Valjda ih je prepuna kanalizacija, a ne znam radi li Grad išta po tom pitanju. Tako da, ako i napravimo deratizaciju, a vani ih je milijun, opet će ući", piše te pita ima li još itko problema te ima li onih koji ih se nekako. "Mi iskreno razmišljamo i o selidbi jer ne želimo te štetočine oko djece", zaključuje.

U komentarima mu se javio Zagrepčanin koji je imao istu situaciju u Vlaškoj prije 15-ak godina. "Riješio ih se Neopitroidom (prah) koji ima za kupit. Doslovno sam po podu, po svim rubovima uz zidove oko lajsni posipao liniju, okružio stan. I počeo sam ih nalazit nakon toga prvo izvrnute, a nakon toga su se prestali pojavljivat. Ne znam jesi to probao, ali meni je riješilo problem", objašnjava.

Netko je pitao i je li probao s Raid kućicama. "Prije hrpu godina frendica je imala tešku najezdu žohara u stanu, onak, stotine dnevno bi hodale po podovima, zidovima, ormarićima, tako nešto nisam vidjela nigdje osim u onim najgorim cleaning videima. Horor teški, nemrem ti opisat. Uglavnom, dugo su bili špricali, zvali dezinsekcije, svašta, no jedino što im je fakat pomoglo su bile te Raid kućice i s njima su uspjeli riješiti problem. Kasnije više nikad nisu imali žohare", kaže Zagrepčanka te dodaje da bi tih kućica trebao kupit više, postavit na par frekventnih mjesta gdje ih se najčešće viđaš, dati im dva do tri tjedna da se otruju.

U jednom od komentara piše i kako je potrebna dezinsekcija svih stanova. "Nije dovoljno samo u jednom stanu napraviti dezinsekciju. I treba zvati obrte koji se time profesionalno bave", piše.

Dio komentatora piše, pak, kako ne vjeruju da je to problem koji pogađa cijeli grad. "Ne znam otkud teza da ih je Zagreb prepun, možda u centru, ali u rubnim dijelovima grada (koji se ovdje na Redditu smatraju maltene selendrama i patetičnim mjestima za život) ih nema, barem ih ja zadnjih 30 godina nisam vidio", piše jedan, a drugi dodaje: "Nema to veze sa Zagrebom, ja sam bio u zgradi na Vrbanima iz 80ih i sad sam u relativno novoj zgradi na Trešnjevki, nikad problema sa žoharima, vjerujem da je u prastarim zgradama u centru to realan problem, ali nije sigurno problem koji pogađa cijeli grad", ističe.