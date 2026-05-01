Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#VEDRAN PAVLEK
#PROJEKT PANTHEON
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
TRAJALO JE NEKOLIKO MINUTA

Sindrom 'Pale sam na svijetu': Parkirao nasred raskrižja u Zagrebu, razlog je mnoge čak i nasmijao

Foto: Prometne zgode i nezgode/Facebook
1/2
VL
Autor
Večernji.hr
01.05.2026.
u 13:30

"Nemojte njega kriviti. Zamislite kakav bi mu bio nastavak dana da je rekao: 'Da stanem usred križanja??? Pa jesi li ti normalna?'", jedna je od komentara

Stao je nasred raskrižja na zagrebačkom Laništu i čekao djevojku da se vrate iz pekare, trajalo je nekoliko minuta, piše na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, a uz objavu su priložene i fotografije. "Sindrom 'Pale sam na svijetu', imam osjećaj da je to sve manje iznimka, a sve više pravilo", piše u jednom od komentara ispod objave. 

Komentiraju i kako je nevjerojatna količina bahatih vozača u metropoli, a našlo se na listi i sarkastičnih i humorističnih komentara. "Bi on parkirao na nogostup, al' ne može zbog stupića", "Pa kad ste stavili stupiće pa se jadan nije mogao parkirati na pločnik nego je morao ostati na cesti", "Ušao bi on u pekaru da nema stupića", "Kad si gladan nisi svoj", "Nemojte njega kriviti. Zamislite kakav bi mu bio nastavak dana da je rekao: 'Da stanem usred križanja??? Pa jesi li ti normalna?'", "Po zadnjoj šajbi izgleda kao C6? Rijetka ptica, u redu je da parkira usred raskrižja, da ljudi uživaju u pogledu", nizali su se komentari.
Ključne riječi
Prometne zgode i nezgode parkiranje vozači Zagreb

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!