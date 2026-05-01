Sindrom 'Pale sam na svijetu': Parkirao nasred raskrižja u Zagrebu, razlog je mnoge čak i nasmijao

Stao je nasred raskrižja na zagrebačkom Laništu i čekao djevojku da se vrate iz pekare, trajalo je nekoliko minuta, piše na popularnoj Facebook stranici Prometne zgode i nezgode, a uz objavu su priložene i fotografije. "Sindrom 'Pale sam na svijetu', imam osjećaj da je to sve manje iznimka, a sve više pravilo", piše u jednom od komentara ispod objave.

Komentiraju i kako je nevjerojatna količina bahatih vozača u metropoli, a našlo se na listi i sarkastičnih i humorističnih komentara. "Bi on parkirao na nogostup, al' ne može zbog stupića", "Pa kad ste stavili stupiće pa se jadan nije mogao parkirati na pločnik nego je morao ostati na cesti", "Ušao bi on u pekaru da nema stupića", "Kad si gladan nisi svoj", "Nemojte njega kriviti. Zamislite kakav bi mu bio nastavak dana da je rekao: 'Da stanem usred križanja??? Pa jesi li ti normalna?'", "Po zadnjoj šajbi izgleda kao C6? Rijetka ptica, u redu je da parkira usred raskrižja, da ljudi uživaju u pogledu", nizali su se komentari.