FOTO Ovako se Praznik rada slavio diljem zemlje: Grah, štrukle i Vesna Pisarović Zagrepčane privukli na Maksimir
Deseci tisuća okupili su se u Parku Maksimir, gdje se obilježava tradicionalna proslava Praznika rada. Grad Zagreb je za njih pripremio bogat glazbeni i zabavni program te besplatnih 40.000 porcija graha i 30.000 komada štrukli.
Program se odvija na dvije pozornice cijeli dan, a građanima se besplatno dijeli 35.500 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom i vratinom, 2000 porcija graha s ričetom i junetinom, a mislilo se i na vegetarijance za koje je pripremljeno 2500 porcija graha s ričetom bez mesa.
Glazbeni dio programa počeo je na samom ulazu u park gdje je Zagrebački orkestar ZET-a krenuo svirati i povorkom je prošao alejom do velike pozornice na kojoj je nastupio Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon toga Šlageristi i Zagrebački orkestar ZET-a, a potom i grupa Pavel.