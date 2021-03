Desetljećima je bila ponos Zagreba: Sada su pločnici puni rupa, potok je zatrpan smećem, širi se smrad...

Pjevali su je Zvonko Špišić i Branimir Štulić, nezaobilazna je svima koji iz zapadnih kvartova putuju prema centru, desetljećima je bila ponos Trešnjevke, no popularna Remiza, odnosno okretište Ljubljanica, odavno je izgubila stari sjaj. Tramvajske su pruge dotrajale, pločnici puni rupa, potok Črnomerec zatrpan je smećem, a iz prolaza zgrade u kojoj se nekad nalazila Nama širi se nesnosan smrad. Sredinom veljače pak proslavila je svoj 85. rođendan; otvorena je davne 1936. nakon što je godinu prije pruga produžena od Savske ceste do potoka Črnomerca, što je omogućilo preseljenje spremišta tramvaja iz sadašnjeg Tehničkog muzeja na današnju lokaciju. I tu je obljetnicu, na žalost, Remiza dočekala u lošem stanju, no stvar možda djelomice popravi rekonstrukcija pruge koja je počela 1. ožujka.

Čul’ sam da će je seliti....

– ZET obnavlja kolosijek od raskrižja Ozaljske i Puljske/Vitezićeve do ulice Ljubljanica, što će obuhvatiti i zavojne tračnice samog okretišta – kažu u Gradskom uredu za izgradnju grada.

Neki se susjedi, međutim, žale da su radovi stvorili prometni kaos na sjeveroistočnom rubu Remize. U rupe na pruzi, kažu nam, svako malo upadaju auti pa nastaje tramvajski zastoj. Za našega obilaska, doduše, toga nije bilo. Desetak radnika uz buku popravljalo je dotrajale tračnice, a vozač svake trojke, devetke ili dvanaestice, izišao bi iz tramvaja, posebnom polugom namjestio prugu te prošao dalje. A stanovnici pak govore kako se raduju rekonstrukciji pruge.

Na tramvajskom okretistu Ljubljanica zapocela je rekonstrukcija pruge i kolnika.

– Neka samo rade, no rado bih da se rekonstruira i cijela vizura dotrajale Ljubljanice – kaže umirovljenica Verica Rački. Isto misli i trgovac Ivan Glasnović, koji već više od 10 godina u tamošnjem lokalu prodaje odjeću i obuću.

– Smeta mi zapuštenost okretišta. Pogledajte samo pločnik. Svaki se dan netko popikne, dobro da nema lomova – kaže. Umirovljenik Branko pak smatra da se pruga popravlja jer je u planu da se Remiza preseli u Blato.

– Čul’ sam da pričaju o tome. I treba je preseliti, ovdje samo smeta – govori Branko pa dodaje da je okretište kakvo je danas funkcioniralo i u vrijeme kada na Trešnjevki nije živjelo toliko ljudi.

– Od naselja je bil’ samo Rudeš. Grad je prestajao tu. Sada je Remiza zamalo centar – ističe. Starih, ljepših vremena sjeća se i umirovljenik Pavao Šelebaj, koji također smatra da okretište vapi za rekonstrukcijom.

– Kada sam se ovamo doselio 60-ih, nije bilo ničega, jedna pruga i oko nje grabe pune vode. Tu gdje je zgrada Name rasli su kukuruz i pšenica, a iza je bila šikara gdje smo igrali nogomet – prisjeća se Šelebaj dodajući kako je na okretištu zapravo najveće ruglo ZET-ova zgrada.

U planu, ali će se načekati

No, čini se da će se Remiza načekati da dođe na red. Rekonstrukcija tramvajskog, ali i autobusnog okretišta u planu je, kažu u Uredu za izgradnju, kao dio projekta prve etape produžene Ulice Črnomerec, koja bi se u budućnosti protezala od Horvaćanske do Baštijanove. Složen je to zahvat koji uključuje i gradnju nadvožnjaka na Zagrebačkoj aveniji te pruge koja će spajati Remizu i Horvaćansku.

– Izdavanje lokacijske dozvole očekuje se sredinom godine, a potom će biti pokrenuta izrada parcelacijskog elaborata koji će biti osnova za rješavanje imovinskopravnih poslova s vlasnicima parcela i objekata na trasi buduće prometnice – kaže pročelnik Dinko Bilić. Potrebno je usto, dodaje, izraditi i glavni projekt te ishoditi građevinsku dozvolu, a i osigurati, dakako, sredstva za realizaciju.