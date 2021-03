VIDEO Herman Vukušić: Uveli bismo zdravstvenu markicu. S njom bi u restorane i kafiće mogli svi koji su imuni

Poznati psihijatar Herman Vukušić kandidirao se za gradonačelnika Zagreba. O svojoj kandidaturi za čelno mjesto grada Zagreba govorio je u emisiji Večernjeg TV-a, gdje je s njim razgovarala novinarka Petra Balija.

Osnovali ste novu platformu Agrameri. Odlučili ste se kandidirati za gradonačelnika. Što vas je na to potaknulo?

Ja sam jedan od osnivača. Taj je projekt osnovala šira inicijativa autohtonih Zagrepčana, onih koji su rođeni tu i onih koji su došli. To su ljudi koji su srcem i dušom Zagrepčani. U kolovozu prošle godine počeli su razmišljati o funkciji kandidata za gradonačelnika. Kao što sam javno rekao, prva osoba koju smo kontaktirali bio je Otto Barić Jr. Imali smo nekoliko konstruktivnih razgovora, onda je on iz osobnih razloga odustao. Kako je platforma uspjela na terenu, trebali smo imati kandidata. Dečki su onda predložili mene kao jednu od osoba koja je poznatija u javnosti, za razliku od ostalih ljudi koji su osnovali Agramer. Prihvatio sam to. Onda se dogodila moja korona, zbog koje sam 20 dana bio u bolnici pa sam malo šutio. Kad sam se oporavio, nastavio sam ono što smo počeli prošle godine.

Tko su Agrameri?

Stranka broji oko 400 članova na području Zagreba. Kapilarno se širimo. Postajemo sve popularniji. To su ljudi kojima je ideologija Zagreb. Otkad je moja kandidaturu objavljena, pokušavaju me gurnuti na desnu stranu političkog spektra. Ja uporno tvrdim da tamo nikad nisam bio, ali uvijek ću braniti domoljublje, Domovinski rat i neke tradicionalne vrijednosti. Moji kritičari zaboravljaju da sam ja bio tri godine gradski predstavnik HSLS-a. Agrameri su ljudi koji vole Zagreb. Moraš ga voljeli i poštivati. Imamo dvije strane spektra koje želimo pomiriti. Imate ljude koji misle da si Zagrepčanin samo ako si treća generacija. S druge strane, imate nešto što je bilo na skupštini Dinama i profesora Juru Zovka koji je štovanje lika i djela Cice Kranjčara nazvao ''agramerskim provincijalizmom''. Takve osobe nikad neće razumjeti zagrebački štih. Takvi ljudi, da žive tu tristo godina, ne bi mogli shvatiti što je Zagreb.

Kojim biračima ćete se vi obraćati?

Sutra ćemo predstaviti našu kampanju i program. Imat ćemo jaku digitalnu prisutnost. Znate, kad su nekoć kondukteri znali viknuti ''sredina", eto – to smo mi.

Možete li predstaviti neke projekte programa?

Kao vodeći projekt naveo bih ono što je vaš list jučer objavio, a to je da Zagreb postane središte gejmerske industrije. Zagreb već godinama ima tradiciju jednog od najvećeg gejmerskog sajma u Europi. Dolaze tisuće i tisuće ljudi zbog toga. Zagreb ima filmske studije. U infrastrukturi Jadran filma sve je što treba da se podupre ta industrija. Imamo dugogodišnju školu Zagrebačke škole crtanog filma. Na području zdravstva, izdvojio bih dva projekata: Centar za rehabilitaciju djece i mladih s poteškoćama u razvoju. U sklopu toga bi bili i sportski programi, kao što je terapijsko ronjenje. Drugo, zdravstvena markica. Vidjeli ste da se mladi okupljaju. Zdravstvena markica bila bi barkod koja bi potvrđivala jeste li imuni ili niste. Na temelju toga bi se mogli otvoriti i kafići i restorani u koje bi mogli ući svi koji su imuni. Za to ne bi trebala posebna investicija, to bi se moglo očitati preko mobitela, a ljudi bi sjedili u kafiću i restoranu.

Kazao je kako su nužne promjene i u prometu, kao što je međugradska željeznica. Istaknuo je kako se u njihovu programu nalazi plan i za sljedeće lockdowne u koje će Zagreb vrlo vjerojatno morati ući.