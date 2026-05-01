Komentari
Poslušaj
KUPILI BI STAN

Raspituju se o životu u kvartu na istoku metropole: 'Divan za obitelj, miriši na čokoladu, kekse i bombone, ali....'

Zagreb: Jutarnja špica na Maksimirskoj
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
01.05.2026.
u 20:00

"O socijalnoj strukturi je jako teško govoriti za taj kvart", kažu.

Djevojka i on planiraju tijekom nekoliko mjeseci krenuti u potragu za stanom za kupovinu. Imaju neke favorite koji im odgovaraju lokacijski zbog posla, i tu se najviše ističu Ravnice, pa je ljude koji žive tamo i u okolnim kvartovima na Redditu pitao koje su prednosti i mane, kakvi su vrtići/škole i socijalna struktura.

"Predivan kvart koji miriši na čokoladu, kekse, bombone, ovisno o danu u tjednu i Kraševom rasporedu proizvodnje", piše u jednom od komentara. U drugom netko dodaje kako je odrastao na Ravnicama i ima sve pohvale za kvart. "Jedina mana je cijena kvadrata. Ako si možete priuštiti, 'go for it'. Još bolje, ako možeš uzeti kuću na Ravnicama baš ili na Koloniji zbog parkinga kojeg maltene nema jer ima previše auta u kvartu. Imaš dva vrtića i osnovnu školu, ljekarnu, dućane ,banke, Finu, sve", kaže Zagrepčanin. U drugom komentaru Zagrepčanka kaže da je prije pet godina htjela kupiti stan na Ravnicama, a i tada je bilo skupo pa su, kaže "zapeli na Borovju. 

"Ravnice su divan obiteljski kvart. Jako puno sadržaja za klince, od nogometa, tenisa, igrališta, bazena na Sveticama. Odlična povezanost s gradom i u tramvajskoj zoni je. Do parka Maksimir lagana šetnja od 10-ak minuta. Ali, uvijek postoji ali. Parking je danas problem. Starogradnja je jako skupa, iako je kvalitetna, ali rijetko koja ima podzemnu garažu. O socijalnoj strukturi je jako teško govoriti za taj kvart. Imaš domaće koji su tamo naslijedili kuću od djeda/pradjeda i ugl. su neki prosjek. Unazad 15–20 godina imaš dosta imućnijih poduzetnika koji su kupili neku stariju kućicu i sagradili jako lijepe kuće/urbane vile....", piše jedan od korisnika Reddita ispod objave.
kupovina stana ravnice nekretnine Zagreb

Komentara 1

DA
dallas1974
20:25 01.05.2026.

"Raspituju se o životu u kvartu na istoku metropole:" Koje "metropole"?

