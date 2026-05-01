Prvomajsku proslavu u Maksimiru nikad ne propušta, a otkrila nam je i zašto: 'Ovom se posebno veselim'

Prvi posjetitelji stigli su već prije oko pola devet, a do podneva parkom Maksimir jučer je hodalo na desetke tisuće ljudi. Većina je, naravno, stigla na podjelu besplatnog graha, tradicionalnog obroka prilikom proslave Praznika rada u Zagrebu. A osim stanovnika metropole, na popularnu godišnju manifestaciju ljudi su došli i iz Jastrebarskog, Zagorja, Pule, Splita, pa čak i Njemačke.

Važna zagrebačka tradicija

– Tu smo na kombinaciji poslovnog i privatnog puta. Letimo popodne pa smo ujutro otišli na Google da vidim zbiva li se što zanimljivo u gradu. Vidjeli smo da je tu proslava Praznika rada i da će se dijeliti grah. I - evo nas. Super je, puno ljudi, zabavno – kaže nam Lukas koji je, s prijateljem Valerijem, u metropolu stigao iz južnog dijela Njemačke. Svake godine na prvomajski grah dolazi, pak, Vlatka Kokot iz Jastrebarskog. Jedna joj je to od omiljenih tradicija, kaže, a posebno se veseli glazbenom programu. – Dobra je atmosfera ovdje. Danas je posebno lijep dan, i još petak! Pa gdje ćeš bolje – ispričala nam je.

Umirovljenica Štefanija Fabijančić jučer je prvi puta obilježila Praznik rada baš na Maksimiru. – Drago mi je da sam došla. Mislila sam ići u vikendicu, ali na kraju sam došla vidjeti kako je ovdje. Mislila sam da će biti veća gužva, ali nekako smo se svi lijepo rasporedili tu po livadi. Sviđa mi se – rekla je.

U redovima za grah i štrukle ljudi su strpljivo stajali od devet sati, podjela je počela oko 10.30, no unatoč velikom interesu, jela je bilo dovoljno za sve. Oko 40.000 porcija graha s ričetom, kobasicama, špekom, vratinom i junetinom pripremili su djelatnici gradske ustanove Dobri dom, a dijelilo se i 30.000 komada zapečenih štrukli sa sirom. Vegetarijanci i vegani uživali su u grahu s ječmom, kojeg je bilo oko 2500 porcija. Budući da se već do deset sati stvorila poprilična gomila ljudi, mnogi su na svoju porciju morali čekati više od pola sata. Neki su ponijeli i vlastite zdjele, nadajući se da će nešto graha moći odnijeti drugim članovima ekipe s kojom su došli.

– Fino je! Malo hladno, ali poklonjenom konju ne gleda se u zube. Važna je ovo zagrebačka tradicija, neka se samo nastavi i u idućim godinama – rekao nam je Zoran Pavlek kojeg smo zatekli u degustaciji svoje porcije.

Program na Maksimiru održavao se, inače, na dvije lokacije. Na Velikoj pozornici nastupili su Oridano Gypsy Jazz Trio, nakon njih uslijedio je nastup Šlagerista i Zagrebačog orkestra ZET-a, a potom i koncert grupe Pavel. Nešto iza podneva na pozornicu je, popraćena glasnim pljeskom i uzvicima, stigla Vesna Pisarović koja je izvela najpopularnije hitove iz svog repertoara. Na maloj pozornici, u blizini ulaza u park Maksimir, održali su se, pak, kreativne radionice, nastupi plesnih skupina te predstave za djecu koje su organizirali zagrebački centri za kulturu.

Budući da se, zbog oluje koja je pogodila Zagreb krajem ožujka, boravak u sjevernom dijelu parka i dalje ne preporuča, većina posjetitelja držala se južnog dijela i livadama oko Velike pozornice. Problema oko pronalaska slobodnog mjesta nije bilo – tko nije našao prostor uz jedan od visokih stolova kod pozornice, mogao je sjesti na obližnje klupe, a mnogi su ponijeli i pokrivače pa su si napravili mjesto za odmor na travi.

Okupljene je jučer obišao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je rado pozirao za fotografije sa stanovnicima metropole. Pozdravio je i kuhare iz ustanove Dobri dom, no nije sudjelovao u podjeli graha. – Svim građanima Zagreba i Hrvatske sretan međunardoni praznik rada. Što se tiče Zagreba, mogu reći da sam zadovoljan s time da je, od njih 240, Zagreb među top 15 regija u Europskoj uniji koji imaju najmanji rizik od siromaštva i socijalne isključivosti. Isto tako ponosan sm što svake godine povećavamo plaće radnika i u gradskim poduzećima i ustanovama – rekao je, napomenuvši da, unatoć povećanju plaća, Grad nije išao i s poskupljenjem komunalnih usluga.

Danas se slavi Praznik rada: Znate li zašto se tradicionalno jede grah?

Na Jarunu roštilj i glazba

– Uspjevamo nalaziti novac u proračunu, povećavamo stalno subvencije kako bi se građani lakše borili sa inflacijom. Ponosan sam i na sve uspješne kolektivne pregovore koje smo završili. Na sve moguće način pokušavamo stalno unaprijeđivati radnička prava. Međutim, jasno je isto tako da su cijene zapravo fluidne i da rastu brže nego što rastu same plaće – rekao je.

A osim u Maksimiru, Praznik rada slavio se i na Jarunu. Mnogi su svoje pozicije za roštiljanje "zauzeli" već u rano jutro, a do popodnevnih sati cijelim jezerom širio se miris dima i pečenog mesa. Kako bi praznično raspoloženje bilo još bolje, neki su sa sobom ponijeli zvučnike pa su, uz povremeno okretanje mesa, uživali u omiljenoj glazbi.