Tomašević obišao Maksimir pa se pohvalio pozitivnim statusom Zagreba: 'U top 15 smo u Europskoj uniji'

Deseci tisuće ljudi od ranog jutra druži se u Parku Maksimir, gdje se obilježava tradicionalna proslava Praznika rada. Okupljene je obišao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je svima čestitao ovaj dan.

– Svim građanima Zagreba i Hrvatske sretan Međunarodni praznik rada. Što se tiče Zagreba, mogu reći da sam zadovoljan s time da je Zagreb među top 15 regija u EU koji imaju najmanji rizik od siromaštva. Isto tako ponosan sm što svake godine povećavamo plaće radnika i u gradskim poduzećima i ustanovama – rekao je, napomenuvši da, unatoč povećanju plaća, Grad nije išao i s poskupljenjem komunalnih usluga.

– Uspijevamo nalaziti novac u proračunu, povećavamo stalno subvencije kako bi se građani lakše borili s inflacijom. Ponosan sam i na sve uspješne kolektivne pregovore koje smo završili. Na sve moguće način pokušavamo stalno unaprjeđivati radnička prava. Međutim, jasno je isto tako da su cijene zapravo fluidne i da rastu brže nego što rastu same plaće. Ono što su pokazali sindikalni prosvjedi ovih dana je da radnička prava nisu nešto što se dobije nego nešto što se izbori. Nikad nije kraj borbe za radnička prava i borbu uvijek podržavamo – rekao je.