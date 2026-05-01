Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
KOMENTIRAO I CIJENE KOMUNALNIH USLUGA

Tomašević obišao Maksimir pa se pohvalio pozitivnim statusom Zagreba: 'U top 15 smo u Europskoj uniji'

Zagreb: Tomislav Tomašević na proslavi Praznika rada u parku Maksimir
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
1/9
Autor
Hana Ivković Šimičić
01.05.2026.
u 12:28

Isto tako ponosan sm što svake godine povećavamo plaće radnika i u gradskim poduzećima i ustanovama – rekao je, gradonačelnik napomenuvši da, unatoć povećanju plaća, Grad nije išao i s poskupljenjem komunalnih usluga.

Deseci tisuće ljudi od ranog jutra druži se u Parku Maksimir, gdje se obilježava tradicionalna proslava Praznika rada. Okupljene je obišao i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je svima čestitao ovaj dan. 

– Svim građanima Zagreba i Hrvatske sretan Međunarodni praznik rada. Što se tiče Zagreba, mogu reći da sam zadovoljan s time da je Zagreb među top 15 regija u EU koji imaju najmanji rizik od siromaštva. Isto tako ponosan sm što svake godine povećavamo plaće radnika i u gradskim poduzećima i ustanovama – rekao je, napomenuvši da, unatoč povećanju plaća, Grad nije išao i s poskupljenjem komunalnih usluga.

– Uspijevamo nalaziti novac u proračunu, povećavamo stalno subvencije kako bi se građani lakše borili s inflacijom. Ponosan sam i na sve uspješne kolektivne pregovore koje smo završili. Na sve moguće način pokušavamo stalno unaprjeđivati radnička prava. Međutim, jasno je isto tako da su cijene zapravo fluidne i da rastu brže nego što rastu same plaće. Ono što su pokazali sindikalni prosvjedi ovih dana je da radnička prava nisu nešto što se dobije nego nešto što se izbori. Nikad nije kraj borbe za radnička prava i borbu uvijek podržavamo – rekao je. 

Komentara 1

Pogledaj Sve
EJ
ejStef
12:35 01.05.2026.

Hm, tu se hvali s onime čime inače napada Plenkovića. Interesantno... A vidim da na tim skupovima nije izostala ona da treba više uzeti privatnicima, spominje se i samoupravljanje u privatnom sektoru.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!