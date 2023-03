Građani se opraštaju od Marka Jantola, vlasnika zadnje videoteke u Zagrebu

Marko Jantol (45), vlasnik posljednje zagrebačke videoteke Pauk, nestao je početkom prosinca prošle godine, a njegova majka, Dragica Jantol, objavila je na društvenim mrežama da je nakon duge potrage njezin sin pronađen mrtav. Brojni Zagrepčani opraštaju se od Marka. Ispred videoteke Pauk na zagrebačkoj Trešnjevci gore lampaši. Ostavljen je DVD serije Mućke i ruža.

Večernji list je u listopadu 2021. objavio i intervju s Markom Jantolom. Nije to bilo samo mjesto gdje se dolazi po filmove, to je bilo kvartovsko okupljalište i glavna lokacija gdje ljubitelji filmova mogu raspravljati o ovoj umjetničkoj grani. I iako se DVD i Blu-ray playeri u trgovinama rijetko gdje mogu pronaći, videoteka Pauk u Ozaljskoj ulici na zagrebačkoj Trešnjevci uspješno odolijeva vremenu. Pauk je, uz videoteke Dumbo ili Središće, bio najrazvikaniji u to doba. Osim u Ozaljskoj, Pauk je bio i na Horvaćanskoj, ali i na Ilici. Večernjakovoj novinarki gradske rubrike Jantol je rekao kako su još samo četiri videoteke u zemlji – jedna u Istri, druga u Splitu i treća u Samoboru. U međuvremenu su zatvorene i ona u Splitu i ona u Samoboru.

– U BiH, koliko znam, nema više nijedna videoteka, a u Srbiji je samo jedna u Novom Sadu – kazao je tada Jantol. Pauk je u ranim devedesetima, u zlatno doba videoteke, imao 23 tisuće članova, a do lani aktivnih petsto. – Ljudi kada dođu ovdje, vrate se u prošlost. Imamo klijente koji su tu s nama od početka, ima dosta i novih ljudi koji dovode klince da im pokažu što je to videoteka – kazao je Jantol.

Jantol je, osim po ljubavi prema filmovima, bio poznat i po ljubavi prema životinjama, koje spašava s ulica. Spasio je psa Tora pronašavši ga kao štene preplašenog i izgladnjelog u grmlju, a zatim i bolesno mače Pippy, kao i mačka Marlona Branda, koji je ušetao u videoteku i tamo ostao.

– Ili mače, vreća buha, ili mi. Biraj! – šalili su se kod kuće kad bi Jantol donio životinje koje bi spasio s ulice.

Susjedi s Trešnjevke u Pauk su dolazili upravo zbog Marka. – On je genijalac, jedno je kad sam kod kuće odabereš film s Netflixa, a sasvim drugo kada ti Marko prenese sve o filmu, zainteresira te, odabere upravo onaj koji želiš gledati – kazali su njegovi znanci.

Točno je znao gdje koji film stoji na policama Pauka. – Ako sam tužna, Marko mi preporuči film koji će mi podići raspoloženje. Kad je kišni vikend, ne može se van, on izabere film koji će mi skratiti vrijeme. I za crtiće je maher, klinci su oduševljeni – dodali su poznanici.

U kvartu su ga opisivali kao pristojnog, samozatajnog, uvijek odjevenog u tamne boje. – Vrijedan dečko, odličan na poslu – govorili su Zagrepčani.

Fina je zbog utvrđenog duga od 20.499 kuna predložila stečaj tvrtke Mali pauk–film j.d.o.o, a Jantol je potvrdio kako je dužnik i kako ima zaostatke u plaćanju. Za Hinu je rekao: – Mislim da nećemo opstati. S jedne je strane Netflix, a s druge videoteka Pauk s dvadesetak tisuća kuna duga. To je borba s vjetrenjačama.

Podsjetimo, vlasnik Pauka nestao je početkom prosinca nakon čega mu se gubi svaki trag. Marko je tog 11. prosinca ujutro pozdravio majku Dragicu te izašao iz svoje kuće na Trešnjevci. No nije se pojavio na poslu, a njegova majka i prijatelji nakon toga su prolazili pravu kalvariju. Mobiteli su mu bili ugašeni, a o nestanku je brzo obaviještena i policija.