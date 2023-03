Nestali Marko Jantol (45), vlasnik videoteke Pauk, pronađen mrtav u Zagrebu

Hrvatski klub Kockice

Zahtjevan i skup hobi: 'Lego set za brod lani sam kupio za 200, a sad već vrijedi oko 350 eura'

Građenje modela s Lego kockama iznimno je zahtjevan i skup hobi, no završni proizvodi hrvatskog Lego kluba 'Kockice' uistinu su fascinantni. Zbog velike dostupnosti različitih sadržaja u današnje vrijeme sve češće možemo vidjeti zanimljive hobije običnih ljudi koje dijele iz svojih domova pomoću različitih audiovizualnih formata. Jedan od hobija koji sada sve više dolazi do izražaja je slaganje kultnih Lego kocaka, nekad igračaka za djecu, a danas je, prema mnogima, to grana umjetnosti.