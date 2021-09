Grad Zagreb: Sanacija Selske ceste trajat će do četvrtka

Grad Zagreb izdao je službeno priopćenje oko sanacije Selske ceste nakon puknuća cijevi koje je u nedjelju rano ujutro izazvalo velike poplave.

Prema novim informacijama, Selska cesta će od Ozaljske ulice do Zagrebačke avenije biti zatvorena za promet sve do četvrtka u 4 sati.

- Zbog uređenja kolnika nakon završetka radova na sanaciji oštećenog vodoopskrbnog cjevovoda, Selska cesta na dijelu od Zagrebačke avenije do Ozaljske ulice u razdoblju od ponedjeljka 27.09. od 09:00 sati do četvrtka 30.09. 2021. do 04:00 sata bit će zatvorena za sav promet, priopćili su iz Grada.

Kako su naveli, obilazni pravci ići će po Zagrebačkoj aveniji, Savskoj, Vukovarskoj pa do Ozaljske ulice ili po Zagrebačkoj, Golikovoj, Baštijanovoj do Selske ceste.

- Sugrađane molimo da obrate pozornost na privremeno postavljenu signalizaciju, te ih molimo za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometu, stoji u priopćenju.

Podsjećamo, u nedjelju nešto iza 6 sati došlo je do puknuća magistralne cijevi na kućnom broju 173 što je izazvalo veliku poplavu na Selskoj cesti te okolnim ulicama. Vatrogasci su imali ukupno 19 intervencija, a većinom se radilo o suterenskim stanovima te garažama.