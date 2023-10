FOTO Vojni helikopteri iznad Zagreba: Dio građana uznemirila buka

Četiri vojna helikoptera u formaciji su tijekom prijepodneva preletjela istočnim dijelom Grada Zagreba. Pojačana buka čula se i oko Vojarne Croatia u Novom Zagrebu, a dio čitatelja glasan zvuk vojnih letjelica je uznemirio.

Podsjetimo, na pojačanu buku iz spomenute vojnarne upozorili su odnosno najavili i iz Ministarstva obrane, no nisu spominjali helikoptere.

– Pukovnija vojne policije provodit će u vojarni obuku uz simulaciju eksplozije, od ponedjeljka, 23. do petka, 27. listopada, i od 6. do 10. studenoga, od 8,30 do 16 sati – naveli su u priopćenju protekloga tjedna.

28.10.2023., Zagreb - Vojni helikopteri nad istocnim dijelom grada. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

28.10.2023., Zagreb - Vojni helikopteri nad istocnim dijelom grada. Photo: Slavko Midzor/PIXSELL Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Jesu li helikopteri povezani s vježbom ili su ovo neke druge letačke aktivnosti hrvatske vojne helikopterske eskadrile, za sada nije poznato. O čemu se radi pitali smo i MORH, a odgovor ćemo objaviti kada ga dobijemo.

VIDEO Vodostaj Save u Zagrebu u jednom danu narastao tri metra, rijeka se izlila od nasipa do nasipa