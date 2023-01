FOTO/VIDEO Pogledajte prizore zimske idile na Sljemenu: Za zimoljupce imamo odlične vijesti

Siječanj je napokon pokazao barem djelić onog pravog zimskog lica kako i dolikuje ovom godišnjem dobu. Najavljivana promjena vremena odnijela je visoke temperature koje su više ili manje bile prisutne još od početka prosinca i donijela zahladnjenje sa snijegom. U prvom dijelu tjedna snijeg se očekuje većinom u gorju, a zatim se bijeli pokrivač prognozira i za nizine.

Jutros se tako prema prognozama i zagrebačka gora probudila pod snijegom. Postaja Državnog hidrometeorološkog zavoda zabilježila je u sedam sati četiri centimetra snijega, no kako je u gradu pojačavala kiša tako je i na Medvednici snijeg pa je u mećavi napadalo još nekoliko centimetara, a do kraja tjedna moglo bi ga biti i do pola metra.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 16.01.2023., Zagreb - Zimska idila na Sljemenu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Prava zimska idila tako čeka Zagrepčane i njihove goste koji se upute prema Sljemenu, a dobra vijest je da Žičara unatoč lošem vremenu radi, tako da se do vrha Medvednice od Gračana može stići za svega dvadesetak minuta.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 16.01.2023., Zagreb - Zimska idila na Sljemenu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Tko ne želi u kabinu žičare ili mu je preskupa, do Tomislavovog doma može s Mihaljevca ZET -ovom autobusnom linijom 140.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 16.01.2023., Zagreb - Zimska idila na Sljemenu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Trenutno su na Sljemenu minus tri stupnja Celzijeva, a dobra vijest za sve ljubitelje zime jest da se temperatura ni u narednim danima neće puno rasti.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL 16.01.2023., Zagreb - Zimska idila na Sljemenu. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL

Sutra i prekosutra očekuju nas topliji dani, no i dalje promjenjivi i kišni, a temperatura će se na zagrebačkoj gori kretati oko nule, dok će kako će se vikend bližiti snijega biti sve više , a temperatura sve niža, stoga je za očekivati da će u subotu i nedjelju na Sljemenu biti prava zimska čarolija, ali i velike gužve.

