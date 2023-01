Euro razotkrio rupe u ZET-u: Aparati za karte ne rade, što ako vas u tom slučaju ulovi kontrola?

Dolazak nove valute razotkrio je i probleme javnog gradskog prijevoza na koje nam čitatelji ukazuju danima, a nekima smo i sami svjedočili, i to u načinima plaćanja. I dok gotovo sve metropole EU već godinama, primjerice, imaju mobilne aplikacije, ZET-ova se još čeka.

A u obavijesti u kojoj su naveli kako su spremni za uvođenje eura informirali su kako se do 15. siječnja karte za tramvaj i autobus ne mogu kupiti kod vozača, no kako je zato na raspolaganju 14 prodajnih mjesta ZET-a te oko 300 ugovorenih kioska. A uz to i da su dostupne pretplatne i vrijednosne kartice kao "najjednostavniji i najbrži oblik plaćanja prijevozne usluge", ali se one, požalili su nam se putnici, proteklih dana nisu mogle nadopuniti.

– Na kiosku sam pokušao nadoplatiti vrijednosnu kartu, no rekli su mi da to od 5. siječnja nije moguće – negodovao je čitatelj. Pokušali smo i mi pa prekjučer naišli na sličan odgovor. – Sustav već danima javlja grešku – kazala je prodavačica koja je ponudila papirnatu opciju koja je, ne posjedujete li mjesečni ili godišnji pokaz koji je, spomenimo, skuplji nego onaj u Beču, u tom slučaju jedina alternativa.

Od jučer se pak, provjerili smo ponovno, vrijednosne kartice opet mogu nadopuniti. – Vi ste među prvima, opcija je tek proradila – kazali su nam u kiosku. Je li i zašto sustav "štekao" iz ZET-a jučer nisu odgovorili, već su naveli da je "vrijednosna karta najbolji izbor za putnike koji povremeno koriste javni prijevoz" te da kupac određuje iznos nadoplate, koji je ostao isti i nakon promjene valute, odnosno do 132,72 eura.

Načini plaćanja zbunjuju i turiste

– Karte za pola sata su jeftine i prijevoz je O.K., ali ne razumijemo zašto se ne može platiti mobitelom ili karticom u tramvaju – kazao nam je mladi par iz Strasbourga. Dodali su da u svome gradu imaju aplikaciju CTS pomoću koje planiraju put, kupuju karte, produljuju pokaz. Kartu uz to mogu kupiti beskontaktno karticom na gotovo svakom stajalištu, ali nakon pandemije to kod vozača više nije moguće. – A ove papirnate karte u Zagrebu su baš retro – napomenuli su. Aplikaciju sličnu CTS-u najavio je i ZET, a dostupna bi trebala biti, kako smo pisali, u prvoj polovici godine.

Jedan od problema s kojim se susreću putnici su i neispravni aparati za poništavanje ili validaciju karata. Provjerom nasumce u sedam autobusa i tri tramvaja utvrdili smo da trećina nije bila ispravna. Većinom nije funkcionirao dodirni zaslon, u jednom autobusu na Glavnom kolodvoru nijedan aparat nije radio, a neslužbeno su nam i vozači potvrdili da mnogi ne rade dobro.

– Svi elektronički sustavi podložni su utjecaju tehničkih teškoća, no u najkraćem mogućem roku se otklanjaju te se o tome vodi evidencija. Primijete li korisnici nepravilnosti, molimo da dojave vozaču ili na javnost@zet.hr. U slučaju kvara jednog od šest ugrađenih poništivača u tramvaju, putnici mogu kartu poništiti odnosno registrirati na sljedećem, a u vozilima u kojima ih je manji broj ili je veća gužva, potrebno je u slučaju kontrole zadržati se u zoni neispravnog uređaja. Uz to, u sljedećem razdoblju u planu je postupna zamjena uređaja, a dio njih već je ugrađen u nove autobuse – kažu u ZET-u.

No, što ako u takvim slučajevima dobijete kaznu?

– Pisanim se putem obratite ZET-u, žalbi priložite kaznu i ona vam mora biti poništena – kazao nam je Igor Vujović iz udruge Potrošač. Dodao je da ZET u sustavu vidi kada je uređaj izvan funkcije i da takva primjedba mora biti uvažena.

