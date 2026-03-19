Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 142
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'NAJOBIČNIJI ČLAN'

Bivša skupštinska i saborska zastupnica u 10 godina surađivala sa šest opcija, sad se učlanila u HDZ: 'Samo je njegova ruka dovoljno čvrsta'

Gordana Rusak / facebook
Autor
Hana Ivković Šimičić
19.03.2026.
u 14:00

Fotografiju s premijerom Andrejem Plenkovićem objavila je na svom Facebook profilu

Bivša skupštinska i saborska zastupnica u 10 godina je bila bliska sa šest opcija, sad se učlanila u HDZ: 'Samo je njegova ruka dovoljno čvrsta'. "Za mene dvojbe nema! Samo je njegova ruka dovoljno sigurna, čvrsta i mirna da može navigirati ovaj brod dok orkanska i rušilačka bura udara nadaleko i naširoko oko nas. More te nosilo, a sreća pratila, kapetane!", napisala je, uz fotografiju s premijerom Andrejem Plenkovićem, na svom Facebook profilu nekadašnja skupštinska zastupnica Gordana Rusak pa smo je kontaktirali ne bismo li provjerili znači li to i formalni ulazak u HDZ. G. Rusak nam je, u razgovoru, kazala da je doista odnedavno ponosna vlasnica HDZ-ove stranačke iskaznice. Ističe, međutim, da joj je to tek druga stranka u političkoj karijeri čiji je službeni član.

– Kad sam bila na listi Milana Bandića, bila sam nezavisna. Kad je Bandić umro, tek onda sam se učlanila u njegovu stranku. Bila sam tamo manje od godinu dana, pokušala im pomoći jer sam Bandiću htjela vratiti povjerenje koje mi je dao. Ali stranka je otišla u stečaj. Iako kažu da sam promijenila nekoliko stranaka, ja sam tijekom cijele svoje karijere, u stvari, bila neovisna. Stalno su me "trpali" u stranku kluba s kojim sam surađivala. A jedina stranka s kojom sam zaista svo to vrijeme bila u doticaju bio je HDZ. Kad sam bila u Saboru, bila sam neovisna te podršku davala HDZ-ovoj vladi. U Gradskoj skupštini bila sam u koaliciji, zbog želje Bandića, opet s HDZ-om. U karijeri sam imala samo dvije stranačke iskaznice, onu stranke Milana Bandića, i to tek nakon što je umro, i sad ovu HDZ-a – rekla nam je Gordana Rusak. Pitali smo ju i kakve političke planove ima za budućnost.

– Trenutačno sam najobičniji član HDZ-a bez ikakve funkcije. Ništa o meni ne ovisi niti išta očekujem. Imam svoju struku, imam svoju plaću, meni je politika hobi – kazala je.

Hobi ili ne, članstvo u stranci ili ne, gledano kroz njezin politički put, G. Rusak je tijekom deset godina djelovanja usko surađivala s više različitih političkih opcija. U politiku ulazi 2015. godine kao neovisna kandidatkinja na listi Mosta, gdje odmah dobiva vidljivu ulogu u pregovorima o obrazovanju i znanosti. No već krajem iste godine napušta Most, uz obrazloženje da su reforme pale u drugi plan i da se ne slaže s unutarnjim odnosima u stranci. Paralelno s tim odlazi i Drago Prgomet, političar s kojim je bila povezana pa se G. Rusak ubrzo smatra pripadnicom njegova novoosnovanog HRID-a.

Ta epizoda traje svega četiri tjedna. Već početkom 2016. prelazi u saborski klub HSLS-a i BUZ-a. Taj prelazak prati i kontroverza jer u javnost izlaze informacije o uvjetima koje je navodno postavljala za politički angažman, uključujući financijska sredstva i zapošljavanje bliskih osoba. Gordana Rusak optužbe odbacuje.

A onda slijedi novi politički zaokret: Gordana Rusak izlazi na izbore na listi Milana Bandića. Sama tada otvoreno poručuje da se ne vidi vezanom uz jednu stranku "reda radi", čime zapravo definira obrazac svog političkog djelovanja. Upravo uz Bandića ostvaruje i najduži i najstabilniji angažman. Nakon Bandićeve smrti ne dolazi do stvarne promjene političkog smjera, nego prije kontinuiteta kroz ljude i mrežu. Rusak se priključuje Ivici Lovriću i projektu Plavi grad koji okuplja dio bivšeg Bandićeva kruga, no o ni ta faza ne traje dugo, suradnja se raspada već tijekom kampanje, bez detaljnog javnog objašnjenja. Posljednji zaokret događa se neposredno prije prošlih izbora, kada se G. Rusak iznenada pojavljuje na listi HDZ-a za zagrebačku Skupštinu, a sada i formalno ulazi u stranku.
Ključne riječi
Zagreb Andrej Plenković HDZ Gordana Rusak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!