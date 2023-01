Stigla promjena vremena: Izdana upozorenja, u nekim dijelovima zemlje bit će i do 50 cm snijega

Danas će biti pretežno oblačno mjestimice s kišom, na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, a u Gorskome kotaru i snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača, prognoza je DHMZ-a. Susnježice i snijega lokalno će u prvom dijelu dana biti i u nizinama središnje Hrvatske. Oborina će mjestimice biti obilna. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a popodne će okrenuti na jugozapadni. Na moru će puhati umjeren do jak, mjestimice i olujan južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom od 3 do 8, a na Jadranu od 11 do 15 Celzijevih stupnjeva.

Za većinu zemlje za ponedjeljak je izdan žuti meteoalarm, a jedino krajnji istok Hrvatske očekuje mirno vrijeme. Gorski kotar i Lika pod narančastim su alarmom zbog kiše i snijega, dok je zadarska i splitska regija pod narančastim alarmom zbog najavljenog jakog vjetra.

Kako je izvijestio HAK zbog ponegdje jakih pljuskova kiše i vode na kolniku na cestama u unutrašnjosti vozi se otežano i usporeno. U Gorskom kotaru pada i snijeg, a mjestimice ga ima razmočenog na kolniku. Magla smanjuje vidljivost ponegdje u unutrašnjosti i u Gorskom kotaru. Vozačima se savjetuje da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila i ne kreću na put bez zimske opreme.

Izvanredne situacije:

- prometna nesreća na autocesti A7 između čvora SV. KUZAM i čvora HRELJIN u smjeru mosta Krk. Vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h.

- prometna nesreća na autocesti A4 na 58+000 km između čvora KOMIN i čvora BREZNIČKI HUM u smjeru Goričana, vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h;

- zbog puknuća cijevi na Jadranskoj magistrali (DC8) u Sumpetru kod Omiša vozi se jednim trakom, naizmjence.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama u Gorskom kotaru na:

DC3 Stubica-Delnice-Kikovica;

DC32 Delnice-GP Prezid;

DC203 GP Brod na Kupi-Delnice;

DC302 Parg-Čabar;

DC501 Gornje Jelenje-Meja;

ŽC5034 Vrbovsko-Ravna Gora-Kupjak;

ŽC5191 Sopač-Mrkopalj-Tuk;

ŽC5062 Kraljev Jarak-Fužine-Lukovo;

ŽC5032 Crni Lug-Mrzle Vodice-Gornje Jelenje;

ŽC5068 Hreljin-Zlobin-Fužine;

ŽC5068 Bukovac-Vrata-Fužine;

ŽC5030 Platak-Kamenjak;

ostale županijske i lokalne ceste na području Gornjeg Jelenja i Delnica.

Zbog jakog vjetra na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Vrata te između čvorova Vrata i Vrbovsko zbog razmočenog snijega na kolniku vozi se uz ograničenje brzine 60 km/h. Zbog puknuća cijevi na Jadranskoj magistrali (DC8) u Sumpetru kod Omiša vozi se jednim trakom, naizmjence.

DHMZ izdao je upozorenje za ovaj tjedan.

"Mraz, pa i malo snijega što je palo u drugom siječanjskom tjednu vratilo je dio zimskog ugođaja za kojim mnogi vape, unatoč tomu što nam topla zima ide na ruku pri uštedi energenata. Iako se miris snijega u zraku još ne osjeća, a i neki vjesnici proljeća nas zbunjuju, u trećem siječanjskom tjednu ipak se sprema zimskiji ugođaj. Već će se u nedjelju dati naslutiti da nam stiže izražena promjena s padom tlaka zraka te jačanjem juga i jugozapadnjaka kao posljedica stvaranje ciklone u Genovskom zaljevu. Ona će se u ponedjeljak premještati preko Hrvatske, a s njom će početi pritjecati hladan zrak.

Tjedan će obilježiti vrlo dinamično vrijeme, njegova prva polovina bit će u znaku juga i jugozapadnjaka, no unatoč tomu stići će dovoljno hladnog zraka da kiša u unutrašnjosti već u ponedjeljak prijeđe u susnježicu i snijeg te da nastane snježni pokrivač, u gorju i značajniji, no bit će ga i u nekim nizinama, posebice zapadne Hrvatske. Pritjecanje vlažnog zraka za posljedicu će imati mjestimice vrlo obilnu oborinu, tako do kraja radnog dijela tjedna lokalno može pasti i više od 100 mm oborine, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega. U gorju će tijekom novog tjedna pasti i više od 50 cm novog snijega, pa posebno treba upozoriti na poteškoće u prometu. Problema će zasigurno biti i na moru uslijed jakog i olujnog vjetra - juga, jugozapadnjaka te južnog vjetra. Visoki valovi i premještanje centara sniženog tlaka zraka za posljedicu će imati i poplavljivanje pojedinih riva. Temperatura zraka, najviša dnevna će se početkom tjedna u unutrašnjosti spustiti na vrijednosti očekivane za doba godine, a i jutarnja će u drugoj polovini biti bliža prosjeku. Na Jadranu će zbog južine pad temperature biti manje izražen, no od srijede kada raste vjerojatnost za buru i u tim će predjelima biti hladnije", stoji u priopćenju DHMZ-a.

