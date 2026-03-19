Kad padne mrak, Zagreb postaje drugi svijet – i svi pričaju o tome

Ovih dana, čim padne mrak, Zagreb više ne izgleda kao isti grad. Gornji i Donji grad pretvaraju se u svjetlosni labirint u kojem iza svakog ugla čeka nova scena – negdje laserski snopovi paraju nebo, drugdje se povijesne fasade pretvaraju u pokretne slike, a nekoliko koraka dalje djeca doslovno upravljaju svjetlom.

Zrinjevcem je teško proći a da se ne zastane. U zraku se svake minute stvaraju tisuće balončića koji pod svjetlima izgledaju poput lebdećih zvijezda. Djeca ih pokušavaju uhvatiti, a odrasli ih većinom samo snimaju. – Dolazimo svake godine i uvijek mislimo da nas više ništa ne može iznenaditi, ali ovo je stvarno posebna razina. Ove je godine baš nekako čarobno – kaže nam Maja, koja je došla s prijateljicama. Dodaje kako joj je festival postao "obvezni proljetni ritual".

Zagreb zasjao kao nikad prije: Spektakl svjetla na Gradecu koji svi žele vidjeti

– Nakon Adventa kao da malo utihne grad, nema nekog velikog događaja, i onda ovo dođe kao pravo osvježenje, baš razbije tu pauzu do ljeta – govori. Na Trgu bana Jelačića pozornost privlači svjetleći tramvaj ispunjen balonima. Instalacija "Z.E.T. – Zagreb Enclosure Time" pretvara svakodnevni simbol grada u umjetnički objekt, a red za fotografiranje već na preksinoćnjem otvorenju Festivala svjetla protezao se desecima metara. Upravo ondje susrećemo par turista koji su u Zagreb stigli prvi put. – Nismo znali što očekivati, ali ovo nas je potpuno oduševilo. Grad izgleda kao velika izložba na otvorenom. Svaka lokacija ima svoju priču i drukčiju atmosferu – govori Thomas iz Belgije, dok njegova partnerica Sophie dodaje kako ih je posebno iznenadilo koliko je sve pristupačno.

– Sve je besplatno i lako dostupno, samo hodaš i otkrivaš. I baš je dobra energija, ljudi su opušteni. Nismo mogli izabrati bolje vrijeme za posjet ovom gradu – kaže. Na Opatovini "Neon Jungle" pretvara park u fluorescentni svijet u kojem svjetlo reagira na pokret, a djeca i odrasli postaju dio instalacije. Ruke ostavljaju tragove, prostor se mijenja iz sekunde u sekundu, a smijeh i uzvici čuju se sa svih strana. – Došli smo prvi put jer su nas nagovorili prijatelji i stvarno nam je žao što nismo i prije. Klinci su oduševljeni, a i nama je fora jer nije samo za gledanje nego i za igru – kaže Marko iz Sesveta, koji je stigao s obitelji. Uz njega, osmogodišnja Ema ne skriva oduševljenje.

– Najbolje mi je kad dotaknem svjetlo pa se sve promijeni! Kao da sam u igrici – govori kroz smijeh. Poseban kontrast užurbanim lokacijama pruža Kula Lotrščak, gdje se posjetitelji zaustavljaju u tišini i promatraju svjetlosne projekcije koje pretvaraju povijesne zidove u dinamične prizore. A za one željne ritma i plesa, večer se nastavlja u Atriju Klovićevih dvora. Disko atrij i ove je godine među najposjećenijim punktovima, gdje se uz svjetlosne efekte i glazbu ne stoji dugo mirno. Svaku večer atmosferu dodatno podiže drugi DJ pa se prostor pretvara u otvoreni plesni podij pod svjetlima.

Ukupno 26 instalacija raspoređenih na 21 lokaciji diljem Donjeg i Gornjeg grada ponovno je pokazalo koliko se Zagreb dobro "nosi" s ovakvim događajima. Festival svjetla traje do 22. ožujka, a posjetitelji ga mogu obići svakodnevno od 18.30 do 23 sata. Direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Bienenfeld istaknula je kako ovogodišnje izdanje donosi 26 instalacija te naglasila da instalacija na Gradecu, osim vizualnog spektakla, šalje i važnu poruku o očuvanju prirode i mora. I gradonačelnik Tomislav Tomašević oduševio se lokacijom na Gradecu.

– Imamo prelijep pogled na Gornji i Donji grad i vjerujem da ćemo ovdje moći još bolje uživati u svjetlosnim projekcijama – rekao je. Dodao je i kako očekuje da će mnogi ovogodišnje izdanje ocijeniti najboljim dosad.– Uvjeren sam da ćete se, kada obiđete sve lokacije i instalacije, složiti da je ovo najbolji Festival svjetla do sada – poručio je Tomašević. Posebno je istaknuo i međunarodno priznanje festivala. – Forbes je uvrstio zagrebački Festival svjetla među najvažnija događanja u Europi, uz bok najvećim svjetskim manifestacijama poput Formule 1 u Monaku ili Zimskih olimpijskih igara, što pokazuje koliko je ovaj festival prepoznat i izvan Hrvatske – kazao je, naglasivši da Festival svjetla iz godine u godinu podiže ljestvicu i privlači sve veći broj posjetitelja.

Novost ovogodišnjeg izdanja je i FOL aplikacija, dostupna na hrvatskom i engleskom jeziku, koja omogućuje lakše planiranje obilaska, pregled svih lokacija i detaljne informacije o instalacijama. S obzirom na gužve i velik broj sadržaja, mnogima je upravo ona postala nezaobilazan vodič kroz svjetlosni Zagreb.